Модні тренди зими 2021/22. Вікторія Бекхем представила три найактуальніші светри сезону

Дизайнерка пропонує прикрасити зимові похмурі дні яскравими вбраннями, і светри від її бренду, впевнена вона, підійдуть для цього якнайкраще.

Британська дизайнерка, а в минулому співачка Вікторія Бекхем давно вже задає модні тренди, зробивши свій бренд Victoria Beckham відомим і популярним серед світових знаменитостей. Вона створює не тільки елегантні сукні, костюми з відомими довгими штанами, але і повсякденні речі. Серед них – і светри, які в холодну пору більш ніж актуальні.

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На своїй сторінці в Instagram дружина легендарного футболіста Девіда Бекхема показала три светри, наявність яких у гардеробі прикрасить навіть похмурий зимовий день.

Першим вона продемонструвала на собі светр у модний принт color block, що складається із класичних зимових тонів: червоний, темно-синій та морський блакитний. У відео Вікторія зазначила, що це її найулюбленіші кольори. Такий светр ідеально підійде як під класичні штани, так і під джинси.

[ + – ] Вікторія Бекхем у светрах власного дизайну

Другий светр – у тонку смужку контрастних кольорів – жовтого, чорного та червоного. Вони відповідають кольорам майбутнього року Тигра і обіцяють своїй власниці удачу. Та й просто такий светр виглядає стильно у зимовому образі зі спідницею, штанами та навіть шортами.

[ + – ] Светр у контрастну смужку – яскравий та універсальний Фото: Victoria Beckham/Instagram

Останнім Вікі показала червоний в'язаний джемпер з візерунком-косою та високим коміром. У ньому жодна дівчина не залишиться непоміченою. Крім того, він додасть святкового настрою, а також покаже, що його володарка – людина, яка впевнена в собі.

[ + – ] Червоний светр – родзинка будь-якого зимового гардеробу Фото: Victoria Beckham/Instagram

Зазначимо, що в останній колекції бренду Вікторії є чимало інших светрів яскраво-рожевого, жовтого та інших помітних кольорів.

Цього сезону светр залишається одним з найпопулярніших предметів у гардеробі, і знаменитості не шкодують грошей на найкращі екземпляри з останніх колекцій. Наприклад, співачка Дженніфер Лопес вирушила за покупками в розкішному джемпері оверсайз із мохеру від Brunello Cucinelli коричнево-бежевого кольору із сріблястими паєтками вартістю приблизно $3400.

Проте не обов'язково витрачати стільки грошей. Фокус представив добірку наймодніших светрів сезону, які можна купити за куди більш прийнятною ціною.