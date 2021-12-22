Модные тренды зимы 2021/22. Виктория Бекхэм представила три самых актуальных свитера сезона

Дизайнер предлагает разукрасить зимние пасмурные дни яркими нарядами, и свитера от ее бренда, уверена она, подойдут для этого как нельзя лучше.

Британская дизайнер, а в прошлом певица Виктория Бекхэм давно уже задает модные тренды, сделав свой бренд Victoria Beckham узнаваемым и популярным среди мировых знаменитостей. Она создает не только элегантные платья, костюмы с узнаваемо длинными брюками, но и повседневные вещи. Среди них – и свитера, которые в холодное время более чем актуальны.

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На своей странице в Instagram жена легендарного футболиста Дэвида Бекхэма показала три свитера, наличие которых в гардеробе разукрасит даже самый пасмурный зимний день.

Первым она продемонстрировала на себе свитер в модный принт color block, состоящий из классических зимних тонов: красный, темно-синий и морской голубой. В видео Виктория отметила, что это – ее самые любимые цвета. Такой свитер идеально подойдет как под классические брюки, так и под джинсы.

[ + – ] Виктория Бекхэм в свитерах собственного дизайна

Второй свитер – в тонкую полоску контрастных цветов – желтого, черного и красного. Они соответствуют цветам грядущего года Тигра и сулят своей владелице удачу. Да и просто такой свитер смотрится стильно в зимнем образе с юбкой, брюками и даже шортами.

[ + – ] Свитер в контрастную полоску – яркий и универсальный Фото: Victoria Beckham/Instagram

Последним Вики показала красный вязаный джемпер с узором-косой и высоким воротником. В нем ни одна девушка не останется незамеченной, Кроме того, он добавит праздничного настроения, а также покажет, что его обладательница – человек, уверенный в себе.

[ + – ] Красный свитер – изюминка любого зимнего гардероба Фото: Victoria Beckham/Instagram

Отметим, что в последней коллекции бренда Виктории есть немало и других свитеров ярко-розового, желтого и других заметных цветов.

В этом сезоне свитер остается одним из самых популярных предметов в гардеробе, и знаменитости не жалеют денег на лучшие экземпляры из последних коллекций. Например, певица Дженнифер Лопес отправилась за покупками в роскошном джемпере оверсайз из мохера от Brunello Cucinelli коричнево-бежевого цвета с серебристыми пайетками стоимостью приблизительно $3400.

Однако не обязательно тратить столько денег. Фокус представил подборку самых модных свитеров сезона, которые можно купить по куда более приемлемой цене.