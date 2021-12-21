Дженнифер Лопес отправилась за покупками в свитере стоимостью $3400

Дорогой наряд певица дополнила не менее дорогими аксессуарами.

52-летняя американская актриса и певица даже во время похода по магазинам старается держать марку как мировая знаменитость, потому и одевается должным образом: очень дорого, но при этом не кричаще. Очередной пример – появление звезды на шопинге в Лос-Анджелесе вместе с 13-летней дочерью Эммой, пишет Daily Mail.

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На улице Джей Ло появилась в голубых рваных джинсах, белых кроссовках и роскошном джемпере оверсайз из мохера от Brunello Cucinelli коричнево-бежевого цвета с серебристыми пайетками стоимостью приблизительно $3400.

[ + – ] Дженнифер Лопес вышла за покупками при полном параде Фото: Dailymail.co.uk

Лицо Лопес спрятала под маской, а образ дополняли солнцезащитные очки и бриллиантовые серьги.

Мать и дочь заглянули в магазины Christian Dior и Valentino на Родео Драйв в Беверли-Хиллз. Певица присматривалась к модным платьям из последних коллекций, а зеваки смотрели на нее сквозь стекло магазина.

[ + – ] Собравшиеся у витрины магазина зеваки снимали Лопес на камеры Фото: tmz

По информации журналистов, в магазинах звезда провела не менее трех часов, выбирая не только наряды, но и подарки родным и близким на Рождество.

[ + – ] В люксовых магазинах Лопес провела три часа

Дженнифер не впервые появляется на шопинге с дочерью. Не так давно она с Эммой были замечены в том же районе. Тогда певица щеголяла в роскошном сером пальто, которое сочетала с вязанным укороченным свитером и джинсами.

Пока Джей Ло запасается подарками, ее возлюбленный Бен Аффлек подвергся критике после слов о том, что если бы он остался с бывшей женой Дженнифер Гарнер, то и дальше бы пил. Пользователи считают, что обвинять мать своих детей в собственной слабости – негодный поступок для мужчины.