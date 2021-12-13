Модные тренды зимы 2021/22. Джей Ло показала, как сочетать пальто оверсайз и широкие джинсы

Джей Ло не впервые замечена в любви к пальто оверсайз классических оттенков. Она умело сочетает их с джинсами разных фасонов.

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес даже для похода по магазинам одевается так, чтобы н на шаг не отступить от последних модных трендов. И даже несмотря на то, что в Беверли-Хиллз сейчас тепло и солнечно, знаменитость выбрала образ, который вполне применим и для более суровой зимы, пишет Daily Mail.

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Так, Джей Ло заметили на Родео-Драйв, куда она приехала вместе с дочерью Эммой, чтобы посмотреть на новинки в магазинах Louis Vuitton и Tom Ford и подобрать подарки к приближающемуся Рождеству.

Лопес надела сине-зеленю укороченную водолазку, приоткрывающую ее пресс, широкие джинсы, белые кроссовки, а сверху накинула пальто оверсайз серого цвета. На плече у нее висела сумочка Dior. Образ завершали собранные в небрежный пучок волосы и солнцезащитные очки.

[ + – ] Дженнифер Лопес с дочерью Эммой Фото: Dailymail.co.uk

Эмма была в сером пуловере, свободных джинсах и кедах.

И мать, и дочь прятали лица под масками, придерживаясь карантинных ограничений.

Отметим, что певица любит пальто оверсайз, поскольку ранее уже появлялась в похожем во время прогулки и шопинга с Беном Аффлеком. К нему она тоже подобрала джинсы, только не широкие, а расклешенные.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Эмма и ее брат Макс – дети Дженнифер от брака с музыкантом Марком Энтони. Впервые знаменитости встретились в 1998 году, а в 2004 году поженились. Через четыре года у пары родились близнецы. В 2014-м Лопес и Энтони развелись, оставшись в хороших отношениях ради детей. Сейчас Дженнифер встречается с оскароносным актером Беном Аффлеком, с которым рассталась в 2004-м накануне свадьбы. Сейчас пара настроена не повторить прошлых ошибок.

Напомним, Джей Ло появилась на сцене в наряде от украинского дизайнера, также показала самую модную шубу сезона.