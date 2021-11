Дженнифер Лопес появилась на American Music Awards 2021 в наряде от украинского бренда

Джей Ло накинула черный приталенный жакет от Валерии Ковальской поверх эффектного платья от Dolce&Gabbana.

Мировые знаменитости уже успели по достоинству оценить талант украинских дизайнеров, выбирая их вещи для торжественных мероприятий. Не стала исключением и американская суперзвезда Дженнифер Лопес, дополнившая платье, в котором пела на American Music Awards 2021, роскошным жакетом от бренда Valery Kovalska. Видео выступления артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Джей Ло выпала честь открывать церемонию, и она исполнила песню On My Way, которая является саундтреком нового фильма с ее участием – романтической комедии "Первый встречный". Она появилась на сцене Microsoft Theater в бледно-розовом корсетном платье с пышной фатиновой юбкой, напоминающем свадебное, от Dolce&Gabbana, поверх которого был надет приталенный черный пиджак ассиметричного кроя с плиссеровкой, вставками из шелка и белой лентой от украинского дизайнера Валерии Ковальской.

Дженнифер Лопе появилась на сцене в черном приталенном жакете и бледно-розовом платье

Такой жакет на сайте бренда стоит 920 евро и предлагается в как в черном, белом и красном цветах, а также с контрастной плиссировкой.

Через какое-то время Дженнифер зашла за экраны, расставленные по сцене и транслирующие моменты из фильма, а затем предстала перед зрителями уже без пиджака, но в фате, напоминающей шляпку от Филиппа Трейси, которую затем бросила в толпу. На ногах у Джей Ло была обувь телесного цвета на высоком каблуке и со шнуровкой.

Дженнифер Лопес на American Music Awards

Выбор "свадебного" наряда не случаен, поскольку в феврале фильм с участием артистки вхыодит на экраны. Снятый Кэт Койро и основанный на одноименном романе Бобби Кросби, он рассказывает о всемирно известной поп-звезде по имени Кэт Вальдес (Джей Ло), которая планирует выйти замуж за своего жениха-музыканта (Малума), о чем слышат все ее фанаты. Однако прямо перед публичной церемоний бракосочетания она поймала жениха на измене. В порыве гнева она говорит, что выйдет замуж сейчас же за первого встречного, и видит в толпе простого парня Чарли Гилберта (Оуэн Уилсон), учителя и обычного отца-одиночку, который у сцены держит табличку с надписью "Выходи за меня замуж?". Дальше события рассказывают, чем же закончилась эта авантюра.

Однако фанаты певицы предполагают, что наряд Джей Ло намек Бену Аффлеку на то, что она готова выйти за него замуж, и ему только осталось сделать предложение. Тем более, что сама певица недавно дала понять, что готова к семейной жизни.

Ранее в нарядах от украинских дизайнеров щеголяла мама Илона Маска Мэй Маск. Она надевала их во время поездки на Ближний Восток, а также когда приезжала в Киев.