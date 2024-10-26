На свадьбе дочери: в сети раскритиковали маму невесты за откровенное платье (фото, видео)

Пользователи интернета разделились в своих мнениях относительно наряда матери невесты. Одни говорили, что мать пытается "украсть" свадьбу дочери, а другие — поддержали такой смелый наряд и откровенность женщины.

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В Австралии маму невесты раскритиковали за то, что она надела платье с глубокими вырезами до бедер. Видео с подписью "Сенсационная мама невесты" (Bombshell mom of the bride) завирусилось в TikTok и набрало более 2 млн просмотров, пишет издание Daily Mail.

Журналисты пишут, что мама и дочь являются жительницами австралийского Сиднея. Они обратились к парикмахеру по имени Виктория, которая и выложила видео с мамой и дочерью после того, как оформила прически женщинам перед дочкиными торжествами.

На коротком ролике заметно, что мама невесты гуляет перед домом в потрясающем оливково-зеленом платье, которое изготовили по заказу дизайнера высокой моды Джорджины Мари. А в одном из кадров заметно, что женщина показывает бедро и выдвигает ногу наружу, чтобы продемонстрировать смелый разрез платья.

СМИ пишет, что верхняя половина платья женщины имеет заостренный вырез без бретелей, а также скульптурный многослойный материал. Само платье затянуто на линии талии, что еще больше дополняет невероятную фигуру женщины. Мама невесты дополнила образ стильной прической, макияжем в мягком гламуре, золотым браслетом и открытыми каблуками с драгоценными камнями.

мама невесты в своем платье (фото: скриншот видео с vdhair/Tiktok) Фото: скриншот

В то же время дочь-невеста была в великолепном белом платье принцессы с вырезом в форме сердца и кружевными рукавами.

Невеста в своем платье (фото: скриншот видео с vdhair/Tiktok)

Мнение пользователей относительно мамы невесты разделились: одни заявили, что женщина имеет уверенный вид и отличный вкус, а другие обвинили ее в том, что именно невеста должна быть в центре внимания.

Среди тех, кто раскритиковал женщину, были следующие комментарии:

"Материнское платье явно превосходит наряд невесты! Извините, девушки, но это мое мнение";

"Не пытайся превзойти свою дочь, это — ЕЕ день";

"Это платье для горничной невесты, а не матери невесты. И это — ее праздник, а не ваш";

"Почему они переключили все внимание от невесты?… Успокойтесь".

Однако ряд комментаторов, наоборот, выступили в поддержку матери невесты. Они высказывать комплименты и хвалили ее за экстравагантный и бомбезный вид. Они написали следующие реплики:

"Одно из ЛУЧШИХ платьев матери невесты, которые я когда-либо видел";

"Не буду врать… это — лучшая мать невесты, которую я когда-либо видел. Волосы феноменальные, платье идеальное идеальное, да и мама потрясающая";

"Мама не крадет свадьбу дочери. Она великолепна!";

"Она реально выглядит лучше любой из Отчаянных домохозяек".

Напомним, Фокус рассказывал как мачеха невесты прогадала с выбором модного платья на свадьбе. Интернет-сообщество сначала поддержало женщину, восхваляя ее мастерство как портнихи, но потом посыпались и токсичные комментарии.

Ранее мы писали, что гости свадьбы раскритиковали жениха за наряд, который он надел на собственную свадьбу, назвав его выбор "отвратительным" и "депрессивным". Некоторые из остряков даже пошутили, что невеста, видимо, годами умоляла безынициативного возлюбленного жениться и привела под венец, поставив ультиматум.