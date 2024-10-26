На весіллі доньки: в мережі розкритикувати маму нареченої за відверту сукню (фото, відео)

Користувачі інтернету розділилися у своїх думках щодо наряду матері нареченої. Одні казали, що мати намагається "вкрасти" весілля дочки, а інші — підтримали таке сміливе вбрання та відвертість жінки.

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В Австралії маму нареченої розкритикували за те, що вона одягнула сукню з глибокими вирізами до стегон. Відео з підписом "Сенсаційна мама нареченої" (Bombshell mom of the bride) завірусилося в TikTok та набрало понад 2 млн переглядів, пише видання Daily Mail.

Журналісти пишуть, що мама та донька є мешканками австралійського Сіднея. Вони звернулися до перукарки, на ім'я Вікторія, яка й виклала відео з мамою та донькою після того, як оформила зачіски жінкам перед доньчиними урочистостями.

На короткому ролику помітно, що мама нареченої гуляє перед будинком у приголомшливій оливково-зеленій сукні, яку виготовили на замовлення дизайнерки високої моди Джорджини Марі. А в одному з кадрів помітно, що жінка показує стегно та висуває ногу назовні, щоб продемонструвати сміливий розріз сукні.

ЗМІ пише, що верхня половина сукні жінки має загострений виріз без бретелей, а також скульптурний багатошаровий матеріал. Сама сукня затягнута на лінії талії, що ще більше доповнює неймовірну фігуру жінки.

мама нареченої у своїй сукні (фото: скріншот відео з vdhair/Tiktok) Фото: скриншот

Мама нареченої доповнила образ стильною зачіскою, макіяжем у м’якому гламурі, золотим браслетом і відкритими підборами з коштовними каменями. Водночас донька-наречена була в чудовій білій сукні принцеси з вирізом у формі серця та мереживними рукавами.

Наречена у своїй сукні (фото: скріншот відео з vdhair/Tiktok)

Думка користувачів щодо мами нареченої розділилися: одні заявили, що жінка має впевнений вигляд та чудовий смак, а інші звинуватили її в тому, що саме наречена повинна бути в центрі уваги.

Серед тих, хто розкритикував жінку, були наступні коментарі:

"Материна сукня явно перевершує вбрання нареченої! Вибачте, дівчата, але це моя думка";

"Не намагайся перевершити свою доньку, це — ЇЇ день";

"Це плаття для покоївки нареченої, а не матері нареченої. І це — її свято, а не ваше";

"Чому вони перемкнули всю увагу від нареченої?… Вгамуйтеся".

Однак низка коментаторів, навпаки, виступили на підтримку матері нареченої. Вони висловлювати компліменти та хвалили її за екстравагантний і бомбезний вигляд. Вони написали такі репліки:

"Одна з НАЙКРАЩИХ суконь матері нареченої, які я коли-небудь бачив";

"Не брехатиму… це — найкраща мати нареченої, яку я коли-небудь бачив. Волосся феноменальне, ідеальна сукня ідеальна, та й мама приголомшлива";

"Мама не краде весілля дочки. Вона чудова!";

"Вона реально має вигляд краще за будь-яку з Відчайдушних домогосподарок".

Нагадаємо, Фокус розповідав як мачуха нареченої прогадала з вибором модної сукні на весіллі. Інтернет-спільнота спочатку підтримала жінку, вихваляючи її майстерність як кравчині, але потім посипались й токсичні коментарі.

Раніше ми писали, що гості весілля розкритикували нареченого за вбрання, яке він одягнув на власне весілля, назвавши його вибір "огидним" та "депресивним". Дехто з дотепників навіть пожартував, що наречена, мабуть, роками благала безініціативного коханого одружитися й привела під вінець, поставивши ультиматум.