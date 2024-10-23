"Повна катастрофа": мачуха нареченої прогадала з вибором модної сукні на весіллі (фото)

Інтернет-спільнота спочатку підтримала жінку, вихваляючи її майстерність як кравчині, але потім посипались й токсичні коментарі.

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Мачуху нареченої висміяли в соціальних мережах після того, як вона похизувалась фотографією пошитої власноруч сукні, в якій вона зібралась на весілля до падчерки. Епатажна сукня, натхненна роботою британської модельєрки Стелли Маккартні вартістю 1673 долари, інтернет-спільнота у Facebook назвала "повною катастрофою", пише видання New York Post.

У своєму дописі жінка розповіла, що хотіла вразити гостей урочистої церемонії. Оскільки вона не могла дозволити собі справжню сукню від Стелли Маккартні, яку запримітила у Pinterest, то спробувала зв'язати гачком власну версію. Втім, вочевидь, дала маху.

Жінка надихнулась сукнею Стелли Маккартні Фото: Facebook Жінка надихнулась сукнею Стелли Маккартні Фото: Facebook

"Наскільки складно це може бути? Я плету павутинну сітку між квітами того ж кольору, що й сукня, і думаю пофарбувати її в лаймово-оливковий колір. Думаєте, це спрацює? Сукню до цього бачила лише сім'я", — пише мачуха.

Інші учасники Facebook-групи спочатку підтримали жінку, вихваляючи її майстерність, але потім посипались й токсичні коментарі.

"Ця жінка ненавидить свою падчерку чи вона просто настільки відірвана від життя?" — написала одна з учасниць обговорення.

"Бюстгальтер видно. Коли почала прокручувати донизу, то ставало ще гірше. Це погана копія чужої сукні", — зазначила інші дописувачка.

Третя також вставила своїй п’ять копійок: "Думаю, сукня мала б кращий вигляд у вогні".

Мачуха хотіла вразити гостей урочистої церемонії Фото: Facebook Мачуха хотіла вразити гостей урочистої церемонії Фото: Facebook

Багатьох здивувало, скільки часу знадобилося жінці для завершення роботи над сукнею. "350 годин! Це два з половиною місяці роботи на повну ставку", — підмітив один з юзерів. Цю думку підтримав ще один коментатор: "Пані, ваш час коштує значно більше".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що гості весілля розкритикували нареченого за вбрання, яке він одягнув на власне весілля, назвавши його вибір "огидним" та "депресивним". Дехто з дотепників навіть пожартував, що наречена, мабуть, роками благала безініціативного коханого одружитися й привела під вінець, поставивши ультиматум.

А от американська модниця Тимеші Тріггс з Огайо (США) власноруч зв’язала гачком весільну сукню, виготовила смокінг для коханого на ім’я Скотт, а також зшила вбрання для найближчих подруг. На все про все у неї пішло 30 днів "без сну".