30 днів без сну: наречена зв'язала собі весільну сукню та смокінг для коханого (фото)

Свою сукню Тимеші Тріггс доповнила сережками, рукавичками та діадемою, а образ партнера – в’язаним капелюхом та декоративною кишенею.

Related video

Американська модниця Тимеші Тріггс з Огайо (США) власноруч зв’язала гачком свою весільну сукню, виготовила смокінг для коханого на ім’я Скотт, а також зшила вбрання для найближчих подруг. На все про все у неї пішло 30 днів "без сну", пише видання New York Post.

Фотографіями оригінальних костюмів Тимеші поділилася на своїх сторінках в соціальних мережах. Весільну сукню вона доповнила сережками, рукавичками та діадемою, а образ партнера – в’язаним капелюхом і декоративною кишенею для смокінга.

Тимеші Тріггс з нареченим в день весілля Фото: Ty Na Scott | Facebook

Подружка та дружка Тріггс були вдягнені в блакитні сукні з розрізами та декоративними ремінцями.

Відтоді, як молодята взяли шлюб, дизайнерка отримала вірусне прізвисько "#CrochetCouple" (Зв’язана гачком пара).

Користувачі мережі оцінили старання Тимеші Тріггс, засипавши її компліментами та пропозиціями пошити подібні весільні сукні на замовлення.

"Це абсолютно прекрасно… Так талановито і креативно. Дуже подобається";

"Найкрутіша річ, яку я коли-небудь бачила за довгий час";

"Так, ти це зробила! Вітаю!";

"Будь ласка, поший мені схожу сукню. Це просто прекрасно!";

"У тебе золоті руки, молодець".

Подружка та дружка Тріггс були вдягнені в блакитні сукні з розрізами та декоративними ремінцями Фото: Ty Na Scott | Facebook Подружка та дружка Тріггс були вдягнені в блакитні сукні з розрізами та декоративними ремінцями Фото: Ty Na Scott | Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що гості весілля розкритикували нареченого за вбрання, яке він одягнув на власне весілля, назвавши його вибір "огидним" та "депресивним". Дехто з дотепників навіть пожартував, що наречена, мабуть, роками благала безініціативного коханого одружитися й привела під вінець, поставивши ультиматум.

Також ми розповідали про 26-річну наречену, яка скасувала весілля вартістю майже 40 тисяч доларів через сварку з майбутнім чоловіком. Він вивіз та покинув у безлюдному парку її кота. Одного ранку, коли жінка пішла у магазин за покупками, коханий надіслав їй коротке повідомлення, яке й поставило крапку в їхніх стосунках.