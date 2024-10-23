"Полная катастрофа": мачеха невесты ошиблась с выбором модного платья на свадьбе (фото)
Интернет-сообщество сначала поддержало женщину, восхваляя ее мастерство как портнихи, но потом посыпались и токсичные комментарии.
Мачеху невесты высмеяли в социальных сетях после того, как она похвасталась фотографией пошитого собственноручно платья, в котором она собралась на свадьбу к падчерице. Эпатажное платье, вдохновленное работой британского модельера Стеллы Маккартни стоимостью 1673 доллара, интернет-сообщество назвало "полной катастрофой", пишет издание New York Post.
В своем посте женщина рассказала, что хотела поразить гостей торжественной церемонии. Поскольку она не могла позволить себе настоящее платье от Стеллы Маккартни, которое увидела в Pinterest, то попыталась связать крючком собственную версию. Впрочем, видимо, дала маху.
"Насколько сложно это может быть? Я плету паутинную сетку между цветами того же цвета, что и платье, и думаю покрасить ее в лаймово-оливковый цвет. Думаете, это сработает? Платье до этого видела только семья", — пишет мачеха.
Другие участники Facebook-группы сначала поддержали женщину, восхваляя ее мастерство, но потом посыпались и токсичные комментарии.
- "Эта женщина ненавидит свою падчерицу или она просто настолько оторвана от жизни?" — написала одна из участниц обсуждения.
- "Бюстгальтер видно. Когда начала прокручивать вниз, то становилось еще хуже. Это плохая копия чужого платья", — отметила другая пользовательница.
- Третья также вставила свои пять копеек: "Думаю, платье выглядело бы лучше в огне".
Многих удивило, сколько времени понадобилось женщине для завершения работы над платьем. "350 часов! Это два с половиной месяца работы на полную ставку", — подметил один из юзеров. Эту мысль поддержал еще один комментатор: "Госпожа, ваше время стоит значительно больше".
Напомним, ранее Фокус писал о том, что гости свадьбы раскритиковали жениха за наряд, который он надел на собственную свадьбу, назвав его выбор "отвратительным" и "депрессивным". Некоторые остряки даже пошутили, что невеста, видимо, годами умоляла безынициативного возлюбленного жениться и привела под венец, поставив ультиматум.
А вот американская модница Тимеши Триггс из Огайо (США) собственноручно связала крючком свадебное платье, изготовила смокинг для любимого по имени Скотт, а также сшила наряды для ближайших подруг. На все про все у нее ушло 30 дней "без сна".