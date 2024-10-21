Бритни Спирс в свадебном платье заявила, что снова "вышла замуж" (видео)

В 2023 году стало известно о разводе артистки с Сэмом Асгари. Они пробыли в браке всего год.

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42-летняя американская певица Бритни Спирс рассказала фанатам, что снова "вышла замуж". Кадрами в свадебном платье артистка поделилась в Instagram.

Звезда сцены озадачила поклонников, заявив, что "вышла замуж" за себя, позируя в свадебном платье и фате, через год после развода с Сэмом Асгари.

"День, когда я вышла замуж за себя... Возвращаю это назад, потому что это может показаться стыдным или глупым, но я думаю, что это самая яркая вещь, которую я когда-либо делала", — написала знаменитость.

Бритни позировала перед камерой в свадебном белом образе и поправляла фату.

Бритни Спирс

Артистка соединила свое платье с парой черных туфель с острыми носами и распустила свои светлые волосы.

В тот день Бритни также опубликовала снимок пустой церкви без подписи.

Затем звезда поделилась еще одним видео, на котором она одета в белое платье и черные ботинки, стоя у входа в частный самолет.

В 2023 году стало известно о разводе Спирс с Сэмом Асгари. Они пробыли в браке всего год. В 2022 Бритни даже была беременна, однако пережила выкидыш.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Getty Images

"Это было счастье иметь возможность жить с кем-то в течение длительного времени. И люди расходятся, и люди идут дальше", — говорил Сэм Асгари после развода с Бритни.

Напомним, Бритни Спирс обратилась к своим сыновьям.

Также Фокус писал о финансовых проблемах Бритни Спирс.