Бритни Спирс в свадебном платье заявила, что снова "вышла замуж" (видео)
В 2023 году стало известно о разводе артистки с Сэмом Асгари. Они пробыли в браке всего год.
42-летняя американская певица Бритни Спирс рассказала фанатам, что снова "вышла замуж". Кадрами в свадебном платье артистка поделилась в Instagram.
Звезда сцены озадачила поклонников, заявив, что "вышла замуж" за себя, позируя в свадебном платье и фате, через год после развода с Сэмом Асгари.
"День, когда я вышла замуж за себя... Возвращаю это назад, потому что это может показаться стыдным или глупым, но я думаю, что это самая яркая вещь, которую я когда-либо делала", — написала знаменитость.
Бритни позировала перед камерой в свадебном белом образе и поправляла фату.
Артистка соединила свое платье с парой черных туфель с острыми носами и распустила свои светлые волосы.
В тот день Бритни также опубликовала снимок пустой церкви без подписи.
Затем звезда поделилась еще одним видео, на котором она одета в белое платье и черные ботинки, стоя у входа в частный самолет.
В 2023 году стало известно о разводе Спирс с Сэмом Асгари. Они пробыли в браке всего год. В 2022 Бритни даже была беременна, однако пережила выкидыш.
"Это было счастье иметь возможность жить с кем-то в течение длительного времени. И люди расходятся, и люди идут дальше", — говорил Сэм Асгари после развода с Бритни.
Напомним, Бритни Спирс обратилась к своим сыновьям.
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