"Надежды рухнули": Бритни Спирс столкнулась с финансовым кризисом (фото)

Друзья опасаются, что капитал Спирс сокращается, а она не останавливается и продолжает тратить деньги. Выпуск ее биографического фильма, на котором звезда планировала заработать, поставлен на паузу.

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Испытывающая нехватку денег Бритни Спирс отчаянно пытается запустить в производство свой биографический фильм, но, поскольку его выход откладывается до 2025 года, это стало серьезным ударом по самолюбию поп-звезды и ее финансовому положению, сообщает Radar Online.

Бритни возлагает надежды на фильм Universal, основанный на ее мемуарах "Женщина во мне". В последнее время из-за недостатка финансирования работа над фильмом замедлилась. Певицу в Голливуде предупредили, что ей придется "подождать некоторое время, прежде чем история ее жизни попадет на большой экран". "Она видела в этом свое спасение, но теперь эти надежды рухнули", — отметил инсайдер.

42-летняя певица растратила свое состояние в 60 миллионов долларов и столкнулась с финансовым кризисом. Она обязана выплачивать почти 1 миллион долларов ежегодных алиментов на содержание своих сыновей: 19-летнего Шона и 18-летнего Джейдена от бывшего мужа Кевина Федерлайна до конца этого учебного года.

Бритни Спирс Фото: Getty Images

Друзья опасаются, что капитал Спирс сокращается, а она не останавливается и продолжает тратить деньги. "Бритни не выпускала альбомов уже восемь лет и не давала концертов уже шесть лет", — отметил инсайдер. "Деньги уходят, но не поступают!", — отметил источник.

Ранее, 12 августа, Бритни Спирс продемонстрировала стройную фигуру в откровенном мини-платье.