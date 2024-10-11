"Надії впали": Брітні Спірс зіткнулася з фінансовою кризою (фото)

Друзі побоюються, що капітал Спірс скорочується, а вона не зупиняється і продовжує витрачати гроші. Випуск її біографічного фільму, на якому зірка планувала заробити, поставлено на паузу.

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Брітні Спірс , яка відчуває брак грошей, відчайдушно намагається запустити у виробництво свій біографічний фільм, але, оскільки його вихід відкладають до 2025 року, це стало серйозним ударом по самолюбству поп-зірки та її фінансовому становищу, повідомляє Radar Online.

Брітні покладає надії на фільм Universal, заснований на її мемуарах "Жінка в мені". Останнім часом через нестачу фінансування, робота над фільмом сповільнилася. Співачку в Голлівуді попередили, що їй доведеться "почекати деякий час, перш ніж історія її життя потрапить на великий екран". "Вона бачила в цьому свій порятунок, але тепер ці надії впали", — зазначив інсайдер.

42-річна співачка розтратила свій статок у 60 мільйонів доларів і зіткнулася з фінансовою кризою. Вона зобов'язана виплачувати майже 1 мільйон доларів щорічних аліментів на утримання своїх синів: 19-річного Шона і 18-річного Джейдена від колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна до кінця цього навчального року.

Брітні Спірс Фото: Getty Images

Друзі побоюються, що капітал Спірс скорочується, а вона не зупиняється і продовжує витрачати гроші. "Брітні не випускала альбомів уже вісім років і не давала концертів уже шість років", — зазначив інсайдер. "Гроші йдуть, але не надходять!", — зазначило джерело.

Раніше, 12 серпня, Брітні Спірс продемонструвала струнку фігуру у відвертій міні-сукні.