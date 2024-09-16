Бритни Спирс публично обратилась к сыновьям (фото)

Отношения знаменитости с ее детьми были довольно напряженными. Впрочем, судя по всему, они нашли общий язык.

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Американская певица Бритни Спирс публично обратилась к своим сыновьям. Архивные фото и слова поздравлений звезда сцены опубликовала в Instagram.

"В этом месяце дни рождения моих ребят!!!! С днем рождения, малыши, и я надеюсь, что вы получите все ваши пожелания и даже больше!!!Пссс, кто-то понимает, почему мы все смотрим вверх????" — написала Бритни, показав фото с наследниками.

19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден Джеймс Федерлайн отпраздновали свои дни рождения в сентябре. День рождения Шона был в субботу, 14 сентября, а Джейдена — 12 сентября. Бритни показала карусель ретроспективных снимков, сделанных папарацци, на которых она позирует с именинниками, когда те еще были маленькими.

Американская певица и ее бывший муж Кевин Федерлайн являются родителями Шона и Джейдена. Последний год ребята провели на Гавайях вместе со своим отцом, его женой Викторией Принс и ее детьми Пейтон и Джорданом. В течение значительной части скандального 13-летнего опекунства Бритни, которое завершилось в ноябре 2021 года, Кевин имел основную опеку над их наследниками.

Сыновья Бритни Спирс

"Создание семьи было моей мечтой. Быть мамой было моей мечтой", — говорила ранее звезда сцены и автор скандальный мемуаров "Женщина во мне".

Ходили слухи о воссоединении Бритни Спирс и ее сыновей после того, как они разговаривали по телефону на День матери. Адвокат Кевина Марк Винсент Каплан признал, что воссоединение семьи было сложным и потребовало времени.

"Телефонный звонок был хорошим знаком и шагом в правильном направлении, но это процесс, для выполнения которого требуется больше, чем просто телефонный звонок", — добавил он.

Напомним, Бритни Спирс нашла общий язык с сыновьями.

Также Фокус писал о новой девушке сына Бритни Спирс.