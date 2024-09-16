Брітні Спірс публічно звернулася до синів (фото)

Стосунки знаменитості з її дітьми були доволі напруженими. Втім, судячи з усього, вони знайшли спільну мову.

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Американська співачка Брітні Спірс публічно звернулася до своїх синів. Архівні фото та слова привітань зірка сцени опублікувала в Instagram.

"Цього місяця дні народження моїх хлопців!!! З днем народження, малюки, і я сподіваюся, що ви отримаєте всі ваші побажання і навіть більше!!!Пссс, хтось розуміє, чому ми всі дивимося вгору???" — написала Брітні, показавши фото зі спадкоємцями.

19-річний Шон Престон і 18-річний Джейден Джеймс Федерлайн відсвяткували свої дні народження у вересні. День народження Шона був у суботу, 14 вересня, а Джейдена — 12 вересня. Брітні показала карусель ретроспективних знімків, зроблених папараці, на яких вона позує з іменинниками, коли ті ще були маленькими.

Американська співачка та її колишній чоловік Кевін Федерлайн є батьками Шона та Джейдена. Останній рік хлопці провели на Гаваях разом зі своїм батьком, його дружиною Вікторією Прінс і її дітьми Пейтон і Джорданом. Протягом значної частини скандального 13-річного опікунства Брітні, яке завершилося в листопаді 2021 року, Кевін мав основну опіку над їхніми спадкоємцями.

Сини Брітні Спірс

"Створення сім’ї було моєю мрією. Бути мамою було моєю мрією", — говорила раніше зірка сцени та авторка скандальний мемуарів "Жінка в мені".

Ходили чутки про возз'єднання Брітні Спірс та її синів після того, як вони розмовляли по телефону на День матері. Адвокат Кевіна Марк Вінсент Каплан визнав, що возз'єднання сім'ї було складним і потребувало часу.

"Телефонний дзвінок був хорошим знаком і кроком у правильному напрямку, але це процес, для виконання якого потрібне більше, ніж просто телефонний дзвінок", — додав він.

Нагадаємо, Брітні Спірс знайшла спільну мову із синами.

Також Фокус писав про нову дівчину сина Брітні Спірс.