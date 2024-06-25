Спілкуються вже кілька місяців: Брітні Спірс налагодила стосунки зі своїми синами (фото)

Вирішальну роль у примиренні зіграв брат співачки Браян Спірс. Хлопці дуже люблять свою зіркову матір, як і вона їх.

Американська співачка Брітні Спірс після неодноразових зустрічей нарешті налагодила свої стосунки з уже досить дорослими синами, повідомляє Daily Mail.

Кажуть, що їхні стосунки "повністю повернулися в нормальне русло" після публічної сварки, яку хлопці та їхній батько пояснили деякими дивними постами Брітні в соціальних мережах останніми роками, у багатьох з яких вона позувала і танцювала оголеною. Співачка протягом кількох місяців здійснила таємні поїздки до них на Гаваї і зустрічалася з ними в Каліфорнії.

"Брітні вже кілька місяців обговорює і працює над своїми стосунками з Шоном Престоном і Джейденом. Хлопці так сильно люблять свою матір, як і вона їх. Усе повністю повернулося на свої місця. Вони на правильному шляху, і вони разом дивляться в майбутнє", — повідомив інсайдер.

Брітні Спірс із синами, липень 2013 року Фото: Getty Images

Брітні Спірс змогла відновити зв'язок зі своєю сім'єю, особливо зі своїм братом Браяном Спірсом, який зіграв вирішальну роль у їхньому возз'єднанні. Незважаючи на натягнуті стосунки з більшою частиною своїх родичів, включно з батьками, протягом багатьох років їй вдавалося підтримувати тісний зв'язок зі своїм братом.

Два роки тому її молодший син Джейден Федерлайн висловив бажання помиритися зі своєю знаменитою мамою. Він заявив: "Я на 100% думаю, що це можна виправити. Просто це займе багато часу і зусиль. Я просто хочу, щоб їй стало краще морально. Коли їй стане краще, я дійсно хочу побачити її знову".

Джейден також відправив сердечне послання своїй матері: "Я дуже тебе люблю, сподіваюся на краще для тебе. Можливо, одного разу ми зможемо сісти ось так і поговорити знову". Здається, цей день настав, оскільки інсайдери, близькі до сім'ї, підтвердили, що Брітні, Джейден і Шон Престон спілкуються вже кілька місяців.

Раніше, 19 червня, Фокус писав про те, що Брітні Спірс у мінісукнях похвалилася стрункою фігурою. Брітні Спірс давно зав'язала з музикою, проте регулярно продовжує радувати своїх 42,3 млн підписників новими відео.