Общаются уже несколько месяцев: Бритни Спирс наладила отношения со своими сыновьями (фото)

Решающую роль в примирении сыграл брат певицы Брайан Спирс. Мальчики сильно любят свою звездную мать, как и она их.

Американская певица Бритни Спирс после неоднократных встреч наконец-то наладила свои отношения с уже достаточно взрослыми сыновьями, сообщает Daily Mail.

Говорят, что их отношения "полностью вернулись в нормальное русло" после публичной ссоры, которую мальчики и их отец объяснили некоторыми странными постами Бритни в социальных сетях в последние годы, во многих из которых она позировала и танцевала обнаженной. Певица в течение нескольких месяцев совершила тайные поездки к ним на Гавайи и встречалась с ними в Калифорнии.

"Бритни уже несколько месяцев обсуждает и работает над своими отношениями с Шоном Престоном и Джейденом. Мальчики так сильно любят свою мать, как и она их. Все полностью вернулось на круги своя. Они на правильном пути, и они вместе смотрят в будущее", — сообщил инсайдер.

Бритни Спирс c сыновьями, июль 2013 год Фото: Getty Images

Бритни Спирс смогла восстановить связь со своей семьей, особенно со своим братом Брайаном Спирсом, который сыграл решающую роль в их воссоединении. Несмотря на натянутые отношения с большей частью своих родственников, включая родителей, на протяжении многих лет ей удавалось поддерживать тесную связь со своим братом.

Два года назад ее младший сын Джейден Федерлайн выразил желание помириться со своей знаменитой мамой. Он заявил: "Я на 100% думаю, что это можно исправить. Просто это займет много времени и усилий. Я просто хочу, чтобы ей стало лучше морально. Когда ей станет лучше, я действительно хочу увидеть ее снова".

Джейден также отправил сердечное послание своей матери: "Я очень тебя люблю, надеюсь на лучшее для тебя. Может быть, однажды мы сможем сесть вот так и поговорить снова". Кажется, этот день настал, поскольку инсайдеры, близкие к семье, подтвердили, что Бритни, Джейден и Шон Престон общаются уже несколько месяцев.

Ранее, 19 июня, Фокус писал о том, что Бритни Спирс в мини-платьях похвасталась стройной фигурой. Бритни Спирс давно завязала с музыкой, однако регулярно продолжает радовать своих 42,3 млн подписчиков новыми видео.