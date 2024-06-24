Бритни Спирс в обрезанных мини-шортах снова устроила танцы в отеле (видео)

Певица давно завязала со сценой, но продолжает радовать своих 42,3 млн подписчиков новыми видео. На этот раз Бритни Спирс в разных нарядах продемонстрировала подтянутую фигуру.

Американская поп-звезда Бритни Спирс продолжает жить своей лучшей жизнью после освобождения из-под 13-летней опеки в ноябре 2021 года. В субботу, 22 июня, она зашла в Instagram, чтобы поделиться с многочисленными поклонниками забавными клипами, где она танцует в своем номере в шикарном отеле Лас-Вегаса.

На первом видео певица Baby One More Time продемонстрировала свои движения в крошечном белом бикини, белых шортах и ​​розовом кардигане с отделкой жемчужными бусинками. Она постукивала в такт по плитке в своей просторной ванной комнате в светло-бежевых сапогах на высоких каблуках. Спирс, украсив себя черным колье из бисера, перебрасывала свои длинные светлые волосы из стороны в сторону.

"Эта куртка просто офигенная… Клянусь, на моем теле она ощущается как шелк!!! Надеюсь, вы, ребята, проводите замечательные выходные", — подписала она пост знаменитость.

В этот же день, чуть позже, Бритни опубликовала еще один ролик, где она танцует в ярко-синем мини-платье с короткими рукавами и откровенным декольте. Похоже, это платье из ее старого гардероба. Так как Спирс не смогла застегнуть молнию можно предположить, что оно на нее маловато, но звезду это никак не смущало: она весело позировала перед камерой, принимая различные позы. В этот раз она заколола волосы сзади, создав гламурный и в то же время озорной образ.

"Митч Райдер и The Detroit Wheels. Дьявол в синем платье", — подписала видео Бритни.

Ранее, 13 июня, Фокус писал о том, что Бритни Спирс в крошечном желтом бикини продемонстрировала подтянутую фигуру. Бритни Спирс весело провела отпуск на побережье Мексики. Поп-звезда поделилась с поклонниками очередным видео в купальнике.