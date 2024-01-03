У 17-летнего сына Бритни Спирс появилась девушка (фото)

17-летний юноша обнимался с подругой и весело плескался с ней в воде. Кто она и откуда, пока что неизвестно.

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Младший сын американской певицы Бритни Спирс, 17-летний Джейден, который вместе с братом Шоном, отцом Кевиноам Федерлайном и мачехой Викторией Принс живет на Гавайях, был замечен со своей подругой на пляже, пишет TMZ.

Юноша в длинных пляжных шортах гулял по берегу с девушкой в черном купальнике. Пара о чем-то оживленно беседовала и со смехом плескалась в воде. Он также обнимал подругу.

На пляже в это же время находились Кевин и его жена Виктория.

Что касается Бритни Спирс, то в последние годы она практически не общается с сыновьями. По словам Федерлайна, им стыдно за поведение матери и те фото и видео, которые она публикует у себя в соцсетях.

Иногда артистка обращается к сыновьям через соцсеть, как это произошло совсем недавно. Звезда поделилась воспоминаниями о двух своих мальчиках, выложив кадр, где изображена в приподнятом настроении, уютно расположившись между Шоном и Джейденом. На других кадрах Спирс обнимает сыновей, корчащих веселые рожицы перед камерой.

У артистки не было возможности попрощаться с детьми, когда Кевин, единоличный опекун, перевез подростков и жену Викторию Принс на Гавайи в начале этого года.

И Шон, и Джейден также пропустили свадьбу своей мамы с Сэмом Асгари в июне 2022 года. Позже они объяснили, что тогда было "неподходящее время для поездки", — объяснил Джейден.

"Я не говорю, что я не рад за нее, я действительно рад за них, но она не пригласила всю семью, и тогда, если бы это были только я и Престон, я бы просто не стал… Вряд ли бы эта ситуация закончилась хорошими отношениями", – отметил подросток.

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс, которая рассталась с мужем Сэмом Асгари, рассказала, чему учится каждый день, оставшись в одиночестве.