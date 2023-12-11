Бритни Спирс рассказала, чему учится каждый день после расставания с Сэмом Асгари

Артистка признается, что она раньше никогда не чувствовала себя одинокой.

Related video

42-летняя американская певица Бритни Спирс призналась, что учиться быть одинокой после расставания с мужем Сэмом Асгари, который летом подал на развод с певицей после шести лет отношений и 14 месяцев брака. Об этом она откровенно рассказала в Instagram.

"Так странно быть одинокой. У меня было много времени, чтобы по-настоящему оглянуться назад, увидеть все хорошее и плохое… Я поняла, что совсем не так хорошо разговариваю сама с собой… Мной легко манипулировать, и я не скрываю своего сердца… Но я определенно все это меняю. Мне нужно найти время, чтобы остановиться и осмотреться, переоценить себя и сказать, хорошо ли это для меня? Мне нравится распорядок дня, и я обычно делаю одно и то же каждый день…. Честно говоря, мне скучно, но я также боюсь многих вещей… То, как я живу, моя жизнь – моя… Так много людей вмешивались в мое взросление, и знать, что все будет хорошо, кажется эгоистичным! Научиться получать от этого удовольствие – это просто потрясающе. Я скажу, что моя рутина и повседневные дела иногда кажутся глупыми", – пишет она.

По словам Бритни, ее мама всегда навещала сестер в католической школе Святой Марии.

"Она ходила туда, когда я была моложе, и монахини всегда давали мне печенье. Мне нравилось туда ходить, потому что всегда светило солнце и там было красиво… Это странно, потому что у меня на балконе возле комнаты есть небольшой сад с цветами… Когда я его фотографирую, создается иллюзия, что он связан с деревьями снаружи… Это очень красиво, когда солнце падает в нужное место… Фотографии выглядят как сверкающие повсюду бриллианты… Каждый раз, когда я выхожу туда, я думаю о сестрах в церкви, в которую ходила раньше… Я, честно говоря, даже не уверена, зачем пишу эту чушь!? Ох, эта картинка", – пофилософствовала Бритни под черно-белым фото монашки, которая пьет чай через трубочку.

Ранее Фокус писал, что Джейми Спирсу ампутировали ногу, и его дочь отреагировала на это. Также мы рассказывали, что мать певицы очень хочет с ней наладить близкие отношения.