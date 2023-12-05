Отец Бритни Спирс остался без ноги, – СМИ

Мужчине сделали пять операций в попытке спасти ногу, но они не увенчались успехом.

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71-летнему Джейми Спирсу, отцу американской певицы Бритни Спирс и ее бывшему опекуну в течение 13 лет, ампутировали ногу. Этому передовали пять неудачных операций, пишет TMZ со ссылкой на свои проверенный источники.

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"Это было очень тяжелое время". Отец Бритни Спирс рассказал об опеке над дочерью

По информации таблоида, у Джейми была обширная инфекция одной из ног, из-за которой он на несколько недель попал в больницу. После неудачных хирургических вмешательств врачи приняли решение об ампутации. Больше деталей об операции пока что не сообщается.

В последнее время мистер Спирс жил в постоянном стрессе из-за критики в свой адрес по поводу опекунства и выхода мемуаров его знаменитой дочери, где та подняла наверх немало шокирующих фактов о своей семье. Мужчина считает, что не заслужил подобного отношения, ведь в 2007 году он переехал в Лос-Анджелес из Луизианы, чтобы быть рядом с дочерью. Многие люди, которые тогда были вовлечены в это дело, говорили, что Джейми, возможно, спас жизнь Бритни.

В последнее время ходят слухи, что певица смягчилась по отношению к своему отцу. Она говорила, что скучает по нему, и даже готова была послать ему деньги, чтобы помочь.

Тот, в свою очередь, не желает ничего, кроме примирения со своей дочерью.

Подобрела Бритни и по отношению к другим членам своей семьи. Например, она пригласила свою маму Линн в Лос-Анджелес на выходных на вечеринку по поводу своего 42-го дня рождения, и женщины прекрасно ладили. Как пишет таблоид, они уже несколько недель общаются по телефону и строят новые отношения.

Бритни также пригласила на вечеринку сестру Джейми Линн, хотя ее не было в городе и она не смогла присутствовать.

Ранее Фокус писал, как собака Бритни Спирс испортила ей день рождения.