Батько Брітні Спірс залишився без ноги, — ЗМІ

Чоловікові зробили п'ять операцій у спробі врятувати ногу, але вони не увінчалися успіхом.

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71-річному Джеймі Спірсу, батькові американської співачки Брітні Спірс та її колишньому опікуну протягом 13 років, ампутували ногу. Цьому передували п'ять невдалих операцій, пише TMZ із посиланням на свої перевірені джерела.

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"Це був дуже важкий час". Батько Брітні Спірс розповів про опіку над донькою

За інформацією таблоїда, у Джеймі була обширна інфекція однієї з ніг, через яку він на кілька тижнів потрапив до лікарні. Після невдалих хірургічних втручань лікарі ухвалили рішення про ампутацію. Більше деталей про операцію поки що не повідомляють.

Останнім часом містер Спірс жив у постійному стресі через критику на свою адресу з приводу опікунства та виходу мемуарів його знаменитої доньки, де та підняла нагору чимало шокуючих фактів про свою сім'ю. Чоловік вважає, що не заслужив на таке ставлення, адже 2007 року він переїхав до Лос-Анджелеса з Луїзіани, щоб бути поруч із донькою. Багато людей, які тоді були залучені в цю справу, говорили, що Джеймі, можливо, врятував життя Брітні.

Останнім часом ходять чутки, що співачка пом'якшилася щодо свого батька. Вона говорила, що сумує за ним, і навіть готова була послати йому гроші, щоб допомогти.

Той, своєю чергою, не бажає нічого, окрім примирення зі своєю донькою.

Подобрішала Брітні і щодо інших членів своєї сім'ї. Наприклад, вона запросила свою маму Лінн у Лос-Анджелес на вихідних на вечірку з приводу свого 42-го дня народження, і жінки чудово ладнали. Як пише таблоїд, вони вже кілька тижнів спілкуються телефоном і будують нові стосунки.

Брітні також запросила на вечірку сестру Джеймі Лінн, хоча її не було в місті і вона не змогла бути присутньою.

Раніше Фокус писав, як собака Брітні Спірс зіпсував їй день народження.