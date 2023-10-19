Токсичне дитинство Брітні Спірс: співачка розповіла, як мати її споювала, а батько критикував за зайву вагу

Брітні Спірс згадала своє болісне дитинство і підліткові роки у своїх нових мемуарах "Жінка в мені".

Related video

Мемуари поп-принцеси Брітні Спірс обіцяють стати новою сенсацією. Вона вже розповіла, як зробила аборт від Джастіна Тімберлейка, з яким зустрічалася кілька років, а тепер співачка розповіла про своє травматичне дитинство. Про це пише Daily Mail.

Важливо

Брітні Спірс відверто розповіла про свою зраду Джастіну Тімберлейку

У книзі мемарів 41-річна співачка стверджує, що її батько Джеймі соромив її в дитинстві під час диких запоїв, а її мати Лінн змушувала її пити з нею коктейлі з 13 років.

Брітні також зробила несамовите зізнання, що зробила аборт, коли їй було 19 років, після того, як завагітніла від Джастіна Тімберлейка.

Брітні розкритикувала свого батька Джеймі, заявивши, що він соромив її і ображав її під час запоїв, коли вона була дитиною.

Батько Брітні Спірс

У книжці, яку має бути випущено 24 жовтня, співачка, володарка "Греммі", націлилася на кілька фронтів проти 71-річного Джеймі, який найвідоміший тим, що був її опікуном у 2008-2021 роках.

Згідно з витягами з мемуарів, які вже бачили журналісти, співачка звинуватила Джеймі у знущаннях над нею через її вагу і в тому, що він був "злим, апатичним і холодним". Брітні стверджує, що в її батька були запої і він "пив доти, доки не міг міркувати".

Співачка навіть боялася їздити з ним у машині, не знаючи, скільки він випив.

"Тато пив доти, доки не міг думати. Він пропадав з дому на кілька днів. А коли він був п'яний, він ставав дуже злим", — Брітні заявила, що боротьба Джеймі з алкоголем мала значний вплив на його здатність забезпечувати свою сім'ю на фінансовому та емоційному рівні.

"Стрес від відсутності грошей посилювався хаосом, викликаним різкими перепадами настрою тата. Я особливо боялася сідати з ним у машину, тому що за кермом він розмовляв сам із собою. Я навіть не розуміла, що він говорив. Здавалося, він перебував у своєму власному світі", — розповідає співачка в мемуарах.

Озираючись назад, Брітні сказала, що вона вважає, що проблеми Джеймі з алкоголем і вихованням дітей були результатом жорстокого виховання, якого він зазнав з боку свого батька.

"На той час я й гадки не мала, чому він був такий суворий з нами і чому все, що ми коли-небудь робили, не здавалося йому досить хорошим. Найсумніше, що я потребувала батька, який би любив мене такою, яка я є", — за словами Брітні, коли вона стала поп-суперзіркою, її батько неодноразово соромив її за зайву вагу.

Брітні Спірс на концерті Фото: Getty Images

"Відчуття того, що ти завжди недостатньо гарний, — це несамовитий стан для дитини", — написала вона в книзі.

Також Брітні Спірс розповіла, що їй дозволили вживати алкоголь, коли вона була тільки у восьмому класі.

Співачка розповіла, що пила дайкірі зі своєю матір'ю Лінн під час коротких поїздок після закриття "Нового клубу Міккі Мауса" 1995 року. На той момент Брітні було близько 13-ти років.

"Заради розваги, починаючи з восьмого класу, ми з мамою здійснювали двогодинну поїздку з Кентвуда в Білоксі, штат Міссісіпі, і поки ми були там, пили дайкірі. Ми називали наші коктейлі "тодді". Мені це подобалося. Ми ставали щасливішими", — зізнається актриса.

Брітні, яка в підлітковому віці з'явилася в шоу "Клуб Міккі Мауса", сказала, що в серіалі "стала роботом", намагаючись впоратися з емоційними проблемами. Разом з нею на той час там знімалися Джастін Тімберлейк, Крістіна Агілера і Раян Гослінг.

Брітні Спірс і Крістіна Агілера Фото: Getty Images

"Але не просто робот, а щось на кшталт робота-дитини. Я була настільки інфантильна, що втрачала частинки того, що давало мені змогу почуватися самою собою", — зізналася співачка.

Брітні сказала, що врешті-решт вона почала сумувати за виступами після того, як насолоджувалася часом, проведеним удома. Тоді вона ненадовго стала звичайною дитиною і просто насолоджувалася буденними радощами, на кшталт шкільних танців.

Зрештою, у віці 15 років вона уклала контракт із лейблом Jive Records і стала однією з найбільших зірок у світі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Джастін Тімберлейк з побоюванням чекає виходу мемуарів Брітні Спірс 24 жовтня, оскільки розуміє, що чимало секретів можуть вийти на поверхню.