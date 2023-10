Брітні Спірс відверто розповіла про свою зраду Джастіну Тімберлейку

У мемуарах "Жінка в мені" артистка зі світовим іменем розповідає деталі своїх стосунків з Джастіном Тімберлейком на початку 2000-х.

Related video

41-річна американська співачка Брітні Спірс зізналася, що справді зрадила свого колишнього бойфренда Джастіна Тімберлейка, 42, з танцюристом Вейдом Робсоном, 41, після багатьох років чуток. Про це пише The US Sun.

Поп-зірка відверто розповідає про своє особисте життя на сторінках нових мемуарів "Жінка в мені", які вийдуть 24 жовтня 2023.

Важливо

Не тільки аборт: Брітні Спірс розповіла, як із нею вчинив Джастін Тімберлейк

Ходили чутки, що Брітні та Джастін розсталися у 2002 після трьох років стосунків через те, що в неї була інтрижка з австралійським хореографом Вейдом, який наразі одружений з акторкою Амандою Родрігез.

Пізніше Тімберлейк випустив свій знаменитий сингл "Cry Me A River", який містить слова, які натякають на те, що музиканта обманули та зрадили.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Вейд Робсон Фото: Getty Images

Тепер Брітні підтверджує у своїх мемуарах, що поцілувала Вейда під час нічного відпочинку.

Вона написала: "Одного вечора ми пішли в іспанський бар. Ми танцювали і танцювали". Артистка також зазначає, що вона була вірна Джастіну роками, "крім одного винятку".

"Cry Me A River"

Зірка зізналася, що розповіла Джастіну про свій поцілунок з Вейдом, і вони змогли пройти повз це і залишитися разом.

У 2001 році Вейд поставив хореографію для її культових музичних відео "Oops… I Did It Again" і "I'm A Slave 4 U", а також її спеціального концерту "Live from Las Vegas".

Проте їхні стосунки були недовгими, і Брітні та Вейд розлучилися протягом року.

Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк Фото: Getty

Це сталося після того, як Брітні розповіла, що зробила аборт під час стосунків із Джастіном, коли їй було лише 19 років.

Також Фокус писав про реакцію Джастіна Тімберлейка на відверті розповіді Брітні Спірс.