Жінка пішла на крайні заходи, щоб спіймати хлопця, який зраджує їй: його реакція шокувала

Жінка, яка підозрювала свого партнера в зраді, вирішила зловити його на "місці злочину". Однак вона виявилася абсолютно приголомшена його відповіддю.

Синтія Лойя з Техасу вирішила перевірити вірність свого партнера, використавши фальшивий номер, з якого відправила повідомлення хлопцю, вдаючи з себе іншу жінку і була шокована його реакцією. Це сталося після того, пише Мirror, як вона знайшла в телефоні супутника повідомлення від іншої жінки, тож вирішила влаштувати йому пастку, щоб спіймати "на гарячому".

Синтія розповіла, що її партнер раніше зраджував їй, але вона дала йому ще один шанс і прийняла його назад, водночас вирішивши перевірити його, оскільки боролася з проблемами довіри.

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28-річна жінка пояснила, що попередньо вона уважно вивчила, як пише повідомлення і ставить емодзі її суперниця, і за допомогою додатка для створення текстових повідомлень із фальшивих дубль-номерів вона написала своєму хлопцю, прикинувшись іншою жінкою. Її хлопець негайно відповів підробленому номеру, що їм потрібно зберегти свої стосунки в таємниці від Синтії.

Потім вона вирішила перевірити, кого з двох жінок чоловік цінує більше, спочатку з фальшивого номера попросивши про зустріч. Синтія стверджує, що він погодився "одразу ж". Водночас, коли "справжня вона" захотіла зустрітися, чоловік спробував різко закінчити розмову, сказавши, що йому потрібно "допомогти братові".

Після того як вона спробувала поговорити з ним відверто про все, чоловік постарався звалити всю провину на неї. Він стверджував, що знав, що це вона писала йому, а він просто нібито хотів подивитися, наскільки та зможе далеко зайти.

Як зазначає видання, після суперечок, що тривали понад годину, вона все-таки погодилася прийняти його назад, але через тиждень Синтія дізналася, що той знову написав своїй коханці.

Нагадаємо, чоловік дізнався про страшний секрет дружини після 20 років шлюбу, хоча про нього знали всі навколо.

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