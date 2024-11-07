"Вийшло щось веселе і дурне": наречена дозволила гостям весілля обрати їй прізвище (відео)

До весілля пари та голосування за зміну прізвище ще кілька місяців, а тим часом ця історія привернула до себе багато уваги в TikTok.

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Вчителька мистецтва Даніель Бонадона разом з нареченим Джейкобом Бартлбо наразі вирішують: писати свої прізвища через дефіс "Бонадона-Бартлбо" чи залишити все без змін. Після обговорення цього питання у кількох вірусних TikTok-відео пара зійшлась на думці, що остаточне рішення приймуть близькі люди, які будуть присутні на їхньому весіллі в лютому.

"Мене все життя називали "Бонадона" або "Бона". Тобто взяти інше прізвище — це як змінити ім'я у дуже дивний спосіб", — пояснила авторка ролика.

Її чоловік запропонував писати прізвища через дефіс, але в результаті воно вийшло трохи складним для вимови. Це несподівано спровокувало бурхливу реакцію в інтернеті.

"Люди шаленіють від думки, що ми житимемо з прізвищем Бонадона-Бартлбо. Навіть не знаю, як це вимовити", — поділилась жінка.

Після обговорення пара вирішила перекласти відповідальність на близьких, присутніх на їхньому весіллі. Саме вони зможуть прийняти остаточне рішення шляхом голосування.

Вчителька мистецтва Даніель Бонадона хоче взяти подвійне прізвище Фото: TikTok

"Річ у тім, що ми обоє дуже любимо наші прізвища. Ніхто з нас не хоче відмовлятися від свого. Таким чином, залишається лише два варіанти: зберегти оригінальні прізвища або писати через дефіс, в результаті чого вийшло щось веселе і дурне. Ми ніколи не зможемо заповнити жодної анкети", — пояснила наречена.

До весілля пари й довгоочікуваного голосування за зміну прізвище ще кілька місяців, а тим часом ця історія привернула до себе багато уваги в TikTok.

"Це дуже-дуже сюрреалістично, але принесло нам з Джейком стільки радості. Половина інтернету зараз вболіває за наше весілля. Я бачу в цьому позитивний знак", — додає Даніель Бонадона.

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Крім того, ми розповідали про 31-річну Брітні Будхі, яка народила дочку Теяну з густим волоссям по всьому тілу. Молода матір, яка працює перукаркою в Сіднеї (Австралія), жартома назвала немовля "маленькою мавпочкою", однак це спровокувало неоднозначну реакцію в інтернеті.