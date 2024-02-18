"Такого не очікувала": матір народила дитину з чорним волоссям по всьому тілу (фото)

Молода матір жартома назвала немовля "маленькою мавпочкою", однак це спровокувало неоднозначну реакцію в інтернеті.

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31-річна Брітні Будхі народила дочку Тейану, тіло якої було повністю покрито чорним волоссям. Молода матір, яка працює перукаркою в Сіднеї (Австралія), жартома назвала немовля "маленькою мавпочкою", однак це спровокувало неоднозначну реакцію в інтернеті. Про незвичайний випадок написало видання Daily Record.

На опублікованих фото можна побачити, що народжена на три тижні раніше терміну Тейана з вагою всього 2,2 кг повністю вкрита тонким волоссям лануго – воно виростає у немовлят ще в утробі матері, а також спостерігається у недоношених дітей.

"Я знала, що діти можуть народжуватися з великою кількістю волосся на тілі, але такого не очікувала. Коли дитина з'явилася на світ, то я навіть пожартувала, що вона схожа на маленьку мавпочку. Дехто сприйняв це як злісний коментар, але я вважаю, що це дуже мило! Згодом волосся все одно відпало саме собою. Але навіть якби вона народилася з двома головами, то все одно була б наймилішою дитиною у світі", – каже матір.

Тейана повністю вкрита тонким волоссям лануго Фото: SWNS

Недоношеній Тейані довелося провести два тижні в реанімації. Сама Брітні пережила післяпологову депресію, а перебування дочки у відділенні інтенсивної терапії ще більше погіршило її психологічний стан. Але, на щастя, все минулось: новоспечені батьки привезли малечу додому і з радістю проводять з нею час.

Брітні пояснила, що жодним чином не хотіла образити або зачепити будь-кого порівнянням немовляти з "мавпочкою", яке було зроблено, за її словами, з любов'ю та ніжністю. Також вона наголосила на правах батьків говорити й ставитися до своїх малюків так, як вони вважають за потрібне, не звертаючи уваги на негативну реакцію довколишніх.

"Мене ненавидять за те, що я назвала свою дівчинку маленькою мавпочкою, але в мене було так багато справ, що це останнє, про що я думала. Якщо люди сприйняли мої слова неправильно, то це їхні проблеми", – додала Брітні.

Новоспечені батьки привезли малечу додому і з радістю проводять з нею час. Фото: SWNS Новоспечені батьки привезли малечу додому і з радістю проводять з нею час. Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про неймовірну історію блогерки Джастін Глен із Великої Британії, яка розкрила секрет швидких і відносно безболісних пологів. Жінка стверджує, що народила дитину всього за шість хвилин "із чотирма поштовхами та без розривів", хоча цьому передувало п’ять годин перейм.

Крім того, молода матір Серена поділилася на сторінці в TikTok роликом, де хизується своїм шестимісячним малюком. Однак підписники жінки запідозрили обман і зауважили, що дитина має вигляд щонайменше дворічної. Вони шоковані "аномально" швидким розвитком хлопчика.