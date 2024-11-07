"Получилось что-то веселое и глупое": невеста разрешила гостям свадьбы выбрать ей фамилию (видео)

До свадьбы пары и голосования за смену фамилии еще несколько месяцев, а тем временем эта история привлекла к себе много внимания в TikTok.

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Учительница искусства Даниэль Бонадона вместе с женихом Джейкобом Бартлбо решают: писать свои фамилии через дефис "Бонадона-Бартлбо" или оставить все без изменений. После обсуждения этого вопроса в нескольких вирусных TikTok-видео пара сошлась во мнении, что окончательное решение примут близкие люди, которые будут присутствовать на их свадьбе в феврале.

"Меня всю жизнь называли "Бонадона" или "Бона". То есть взять другую фамилию — это как изменить имя очень странным способом", — пояснила автор ролика.

Ее муж предложил писать фамилии через дефис, но в результате оно получилось сложным для произношения. Это неожиданно спровоцировало бурную реакцию в интернете.

"Люди сходят с ума от мысли, что мы будем жить с фамилией Бонадона-Бартлбо. Даже не знаю, как это выговорить", — поделилась женщина.

После обсуждения пара решила переложить ответственность на близких, присутствующих на их свадьбе. Именно они смогут принять окончательное решение путем голосования.

Учительница искусства Даниэль Бонадона хочет взять двойную фамилию Фото: TikTok

"Дело в том, что мы оба очень любим наши фамилии. Никто из нас не хочет отказываться от своей. Таким образом, остается лишь два варианта: сохранить оригинальные фамилии или писать через дефис, в результате чего получилось что-то веселое и глупое. Мы никогда не сможем заполнить ни одной анкеты", — пояснила невеста.

До свадьбы пары и долгожданного голосования за смену фамилии еще несколько месяцев, а тем временем эта история привлекла к себе много внимания в TikTok.

"Это очень-очень сюрреалистично, но принесло нам с Джейком столько радости. Половина интернета сейчас болеет за нашу свадьбу. Я вижу в этом положительный знак", — добавляет Даниэль Бонадона.

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