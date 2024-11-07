"Получилось что-то веселое и глупое": невеста разрешила гостям свадьбы выбрать ей фамилию (видео)
До свадьбы пары и голосования за смену фамилии еще несколько месяцев, а тем временем эта история привлекла к себе много внимания в TikTok.
Учительница искусства Даниэль Бонадона вместе с женихом Джейкобом Бартлбо решают: писать свои фамилии через дефис "Бонадона-Бартлбо" или оставить все без изменений. После обсуждения этого вопроса в нескольких вирусных TikTok-видео пара сошлась во мнении, что окончательное решение примут близкие люди, которые будут присутствовать на их свадьбе в феврале.
"Меня всю жизнь называли "Бонадона" или "Бона". То есть взять другую фамилию — это как изменить имя очень странным способом", — пояснила автор ролика.
Ее муж предложил писать фамилии через дефис, но в результате оно получилось сложным для произношения. Это неожиданно спровоцировало бурную реакцию в интернете.
"Люди сходят с ума от мысли, что мы будем жить с фамилией Бонадона-Бартлбо. Даже не знаю, как это выговорить", — поделилась женщина.
После обсуждения пара решила переложить ответственность на близких, присутствующих на их свадьбе. Именно они смогут принять окончательное решение путем голосования.
"Дело в том, что мы оба очень любим наши фамилии. Никто из нас не хочет отказываться от своей. Таким образом, остается лишь два варианта: сохранить оригинальные фамилии или писать через дефис, в результате чего получилось что-то веселое и глупое. Мы никогда не сможем заполнить ни одной анкеты", — пояснила невеста.
До свадьбы пары и долгожданного голосования за смену фамилии еще несколько месяцев, а тем временем эта история привлекла к себе много внимания в TikTok.
"Это очень-очень сюрреалистично, но принесло нам с Джейком столько радости. Половина интернета сейчас болеет за нашу свадьбу. Я вижу в этом положительный знак", — добавляет Даниэль Бонадона.
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