Мать поругалась со свекровью из-за того, что не хотела называть ребенка одной буквой

Обиженная женщина рассказала, что ее мужу на удивление также нравится такое имя, но он все понимает и даже пытался поговорить со своей неумолимой матерью. Вполне прогнозируемо это не сработало.

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26-летняя будущая мать поругалась со своей свекровью из-за выбора имени для еще нерожденной дочери. По словам женщины, родственница постоянно донимает ее, потому что очень хочет назвать ребенка в честь своей покойной тети — "G" (Джи). Однако невестка объяснила, почему она против такого варианта. Деталями этой истории женщина поделилась на социальной платформе Reddit.

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"Смотрите, в чем проблема. G — это имя хулигана, который годами издевался надо мной в средней и старшей школе. Ненавижу эту букву. Как только допускаю вероятность того, что моя дочь будет иметь такое имя, мне становится физически плохо", — пишет она.

Оскорбленная мать добавляет, что ее мужу на удивление также нравится такое имя, но он все понимает и даже пытался поговорить со своей неумолимой матерью. Вполне прогнозируемо это не сработало.

Свекровь ответила, что мечтала назвать внучку "G", и если невестка этого не сделает, то она даже не знает, простит ли ей когда-нибудь.

На семейном совещании они искали компромиссное решение, например сделать это вторым именем для ребенка, но свекровь не хотела ничего слушать, сидела и плакала.

Расстроенная женщина плачет (иллюстративное фото) Фото: Pexels

Сообщение будущей матери на Reddit собрало огромное количество лайков и комментариев. Пользователи сети единодушны в своем вердикте — подобные вопросы могут решать только родители ребенка.

"Ваша свекровь не имеет права вмешиваться. Она родила своих детей и назвала их, как хотела, а теперь ваша очередь", — написал один из комментаторов, собрав много одобрительных реакций.

Напомним, ранее Фокус писал о матери-одиночке Адиане Пенью Гарсии из Перу, которая позволяла своему маленькому сыну Сантьяго-Даниэлю рисовать на стенах квартиры, а теперь похвасталась, кем он стал. Женщина убеждена, что родителям ни в коем случае нельзя запрещать детям заниматься творчеством, потому что от этого зависит их развитие и самореализация.

Также мы рассказывали, какой выросла девочка, которая родилась с весом менее килограмма. В первые недели после появления на свет ребенок, которого назвали Салли, перенес серьезную операцию на сердце. К счастью, она выжила, и после 158 дней, проведенных в отделении интенсивной терапии Детской больницы Филадельфии, вернулась домой.