Назвали в честь певца: в селе впервые за 30 лет родился ребенок

Семья решила назвать мальчика Акселем в честь лидера группы Guns N' Roses. После его рождения численность населения села достигла 26 жителей.

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В горном селе Тиццола в регионе Эмилия-Романья на севере Италии, где проживает менее 30 человек, впервые за 30 лет родился ребенок. Об этом пишет Italy24.

Мальчик родился в семье Симоны Альбертини и Томаса Ричелди, которые семь лет назад переехали в родовое поместье девушки. Женщина работает в федерации ремесленников, а ее муж — каменщик.

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Роды прошли в городе Реджо-Эмилия, административном центре провинции, к которой относится деревня. Семья решила назвать мальчика Акселем в честь лидера группы Guns N' Roses.

Симона рассказала журналистам, что в деревне есть врач и аптека, поэтому она не видит никаких проблем в воспитании ребенка в высокогорном селе. После рождения Акселя население Тиццолы достигло 26 человек, причем большинство из них — пожилые люди.

Издание отмечает, что в последние годы в Италии наметилась тенденция переезда семей из городов в отдаленные деревни, поскольку численность населения там уменьшается, а жилье можно приобрести недорого.

Ранее Фокус сообщал, что девушка смогла "встретиться" с покойным отцом через Google Maps. Возлюбленный женщины хотел посетить сад покойного, но не знал маршрута. Проверив местоположение на Google Street View, она заметила, что автомобиль Google Maps запечатлел ее отца, который смотрел прямо в камеру.

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