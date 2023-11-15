Назвали на честь співака: у селі вперше за 30 років народилася дитина

Сім'я вирішила назвати хлопчика Акселем на честь лідера гурту Guns N' Roses. Після його народження чисельність населення села сягнула 26 жителів.

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У гірському селі Тіццола в регіоні Емілія-Романья на півночі Італії, де проживає менше ніж 30 осіб, уперше за 30 років народилася дитина. Про це пише Italy24.

Хлопчик народився в сім'ї Сімони Альбертіні та Томаса Річелді, які сім років тому переїхали в родовий маєток дівчини. Жінка працює у федерації ремісників, а її чоловік — муляр.

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Пологи відбулися в місті Реджо-Емілія, адміністративному центрі провінції, до якої належить село. Сім'я вирішила назвати хлопчика Акселем на честь лідера гурту Guns N' Roses.

Симона розповіла журналістам, що в селі є лікар і аптека, тому вона не бачить жодних проблем у вихованні дитини у високогірному селі. Після народження Акселя населення Тіццоли сягнуло 26 осіб, до того ж більшість із них — люди похилого віку.

Видання зазначає, що останніми роками в Італії намітилася тенденція переїзду родин із міст до віддалених сіл, оскільки чисельність населення там зменшується, а житло можна придбати недорого.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина змогла "зустрітися" з покійним батьком через Google Maps. Коханий жінки хотів відвідати сад покійного, але не знав маршруту. Перевіривши місце розташування на Google Street View, вона помітила, що автомобіль Google Maps зафіксував її батька, який дивився прямо в камеру.

Також стало відомо, що чоловікові видалили не той орган, хірурги не змогли знайти його апендикс. Після помилки він переніс ще 4 операції й був змушений відкласти лікування раку. За його словами, лікарі вдавали, що хірургічне втручання пройшло нормально.