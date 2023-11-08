Чоловікові видалили не той орган: хірурги не змогли знайти його апендикс (фото)

Після помилки чоловік переніс ще 4 операції й був змушений відкласти лікування раку. За його словами, лікарі удавали, що хірургічне втручання пройшло нормально.

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У США житель штату Вашингтон подав до суду на Вашингтонський університет (UW) після того, як два хірурги UW не змогли виявити апендикс і замість цього видалили частину товстої кишки, внаслідок чого чоловік отримав цілу низку медичних проблем. Про це пише The Messenger News.

Джордж Піано розповів, що один із хірургів "начебто просто не звертав уваги" на зроблену ними помилку.

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За словами адвокатів потерпілого, лікар Нідхі Удявар мав спостерігати за роботою хірурга-стажиста Пола Германа, який 6 грудня 2022 року проводив операцію з видалення апендициту. Однак Піано стверджує, що хірурги не змогли виявити потрібний орган і провели операцію настільки невдало, що його стан став ще гіршим.

"Коли я прийшов до тями й вийшов із наркозу, я відчував сильний біль. Набагато гірший, ніж коли я потрапив до лікарні. Я страждав від протікання товстої кишки, що призвело до сепсису та інфекції. І я мало не помер від цього", — розповів чоловік журналістам.

Операцію провели в Північно-західному медичному центрі Вашингтонського університету в північній частині Сіетла. За словами Піано, йому потрібно було встановити ілеостомічний мішок, а також провести ще чотири операції. Він продовжує відчувати сильні болі. Адвокати Піано стверджують, що через отримані травми він також відклав лікування раку.

Після помилки лікарів чоловік переніс ще 4 операції Фото: KIRO

Піано розповів журналістам, що коли він розмовляв з одним із хірургів, які брали участь у вирізанні апендикса, через вісім днів після першої операції, той, "здавалося, просто поставився до цього легко". Адвокат потерпілого, Едвард Мур, назвав випадкове видалення товстої кишки свого клієнта "запаморочливим".

"Я ніколи не чув про те, щоб хтось не зміг виявити апендикс", — сказав він.

У позові Піано не вимагається жодної конкретної грошової компенсації. За словами членів сім'ї, вони не хотіли подавати його, але, з огляду на відсутність реакції з боку лікарні, визнали, що інших варіантів немає.

Представники UW Medicine заявили журналістам, що вони прагнуть забезпечити найкраще обслуговування всіх своїх пацієнтів.

Раніше Фокус повідомляв, що натовп перехожих стояв на мосту і дивився, як чоловік тоне. Ця історія викликала справжній переполох у соцмережах. Багато людей не могли повірити, що очевидці ситуації не надали чоловікові допомогу.

Також стало відомо, що чоловік вийшов із готельного номера на вечерю, і його віддали іншим гостям, вимагаючи оплату. Джордж Марков написав листа, в якому описав серйозну помилку адміністрації готелю і попросив експерта розв'язати його проблему. Чоловік ледь не залишився на вулиці посеред ночі.