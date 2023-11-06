Вимагають гроші: чоловік вийшов із готельного номера на вечерю, і його віддали іншим гостям

Джордж Марков написав листа, у якому описав серйозну помилку адміністрації готелю та попросив експерта розв'язати його проблему. Чоловік ледь не залишився на вулиці посеред ночі.

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Джордж Марков із Великої Британії посеред ночі опинився без номера, в якому його поселили раніше. Чоловік звернувся за порадою до Гілла Чарльтона, який уже понад 30 років вирішує проблеми людей у подорожах, домагаючись повернення грошей, виправляючи помилки та пропонуючи варіанти виходу із ситуації. Про це пише The Telegraph.

Чоловік звернувся за порадою до редакції британського таблоїда.

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Джордж Марков написав листа, у якому описав серйозну помилку адміністрації готелю та попросив експерта розв'язати його проблему. Чоловік ледь не залишився на вулиці посеред ночі.

Шановний Гілле

"У суботу 24 червня я заселився в номер 27 у готелі Britannia в Брайтоні о 17 годині. Я освіжився, залишив у номері всі свої речі, включно з ключами від машини та будинку, й вирушив на вечірню прогулянку.

Повернувшись о 2 годині ночі, я з подивом виявив, що номер займає інша пара. Вони щойно повернулися з нічної прогулянки, тому не спали. Частина моїх речей усе ще перебувала в номері, але вони сказали, що все інше віддали на ресепшн. На щастя, у приймальні опинилася людина, яка виділила мені на ніч інший номер, але пояснювати причину помилки не стала.

Коли я прийшов виселятися, мені сказали, що з мене все одно візьмуть повну вартість проживання в розмірі 155 фунтів стерлінгів. Чергова менеджерка просила вибачення та сказала, що проведе розслідування, але вона була уповноважена запропонувати мені тільки безплатний сніданок і компенсацію в розмірі 15 фунтів стерлінгів. Вона погодилася, що цього недостатньо, і порадила мені написати в службу підтримки Britannia. Там мені запропонували 15 фунтів стерлінгів плюс 50-відсоткову знижку на іншу ніч. Я попросив оплатити це готівкою, загалом 93 фунти стерлінгів, але Britannia заявила, що не збирається покращувати пропозицію. Чи можете ви допомогти?" — написав постраждалий чоловік.

За словами експерта, мережа готелів Britannia — одна з найгірших у країні Фото: Booking.com

Експерт британського видання, до якого часто звертаються з подібними питаннями, постарався допомогти чоловікові.

Шановний Джордже

"Мене вразила ця історія. Це серйозна помилка із серйозними проблемами безпеки. Вони не повинні впускати інших гостей у Ваш номер, коли він уже був явно зайнятий. Не віриться, що з Вашими речами поводилися подібним чином і що помилка не була негайно виправлена задовго до Вашого повернення в готель. Із огляду на серйозність помилки, те, як її було згодом виправлено, і пізній час, мені здається розумним відмовитися від оплати за номер. Однак тут ідеться про Britannia Hotels, яка вже 11 років поспіль входить до числа найгірших готельних мереж Великої Британії за результатами щорічного дослідження, проведеного споживчою групою Which.

У більшості готельних компаній є представник служби підтримки клієнтів, який відповідає на критику й дає відповідні коментарі. Але тільки не в Britannia Hotels. Я вважаю, що в Джорджа є обґрунтована скарга і він не повинен нічого платити за такий невдалий досвід. Я звернувся до головного офісу Britannia, де мені порадили надіслати лист, який буде передано "директорам".

Минуло кілька тижнів, відповіді не було, і я звернувся в компанію. Мені відповіли, що мій запит було передано, але, оскільки відповіді не було, найімовірніше, я його не отримаю. Підозрюю, що Britannia не збирається відповідати на мої запити, але я продовжу допомагати Джорджу", — написав експерт.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція заарештувала туриста, який попросив "гранату" замість "граната". Чоловік під час розмови з офіціантом припустився помилки та за кілька хвилин був оточений озброєною поліцією. На нього одягли кайданки та провели обшук у хостелі, в якому він зупинився.

Також стало відомо, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.