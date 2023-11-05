Відчув рух у спальнику: туриста "розбудило" моторошне відчуття (фото)

Втомлені після цілого дня, проведеного на природі, туристи сподівалися забратися в спальний мішок і відпочити. Однак жахливе видовище, що постало перед ними, найімовірніше, позбавило їх будь-якої надії на міцний сон.

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Змучені туристи в Національному парку в Алясці (США) хотіли тільки одного, згорнутися калачиком у спальному мішку і дати своїм втомленим ногам такий необхідний відпочинок, але на них чекав неприємний сюрприз. Про це пише The Mirror.

З'явилися кадри з походу, які, можливо, змусять більш бридливих людей на деякий час відмовитися від прогулянок на свіжому повітрі.

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Втомлені після цілого дня, проведеного на природі, туристи сподівалися забратися в спальний мішок і відпочити. Але тільки-но вони задрімали, як їх "розбудило" моторошне відчуття, що по них щось повзає, і вони швидко увімкнули ліхтарик, щоб озирнутися. Кошмарне видовище, що постало перед ними, найімовірніше, позбавило їх будь-якої надії на міцний сон.

На превеликий подив, туристи, які досліджували простори в Національному парку в Алясці, побачили, що сотні довгоногих комах обліпили намет. На моторошних кадрах, опублікованих на офіційній сторінці заповідника Лейк-Кларк у Facebook, видно величезні скупчення довгоногих павуків, що чіпляються за полотно намету. Це викликало страх у багатьох підписників.

"І ось, чому я ніколи не хочу спати в наметі", — написав один із них.

Павуки, які обліпили намет туристів Фото: колаж Фокус

У подальшому повідомленні представники заповідника дали невеличке пояснення того, чому в одному місці виявилося так багато павуків-сінокосцець, але, найімовірніше, воно не принесе особливого полегшення нервовим туристам.

"Групи подібних комах іноді утворюють щільні скупчення, звані агрегаціями. Така поведінка є звичайною для цих довгоногих павуків, але немає однозначного пояснення, чому вони так чинять. Дослідники припускають, що скупчення утворюються для спарювання, контролю вологості або для відлякування хижаків. Відомо лише, що така поведінка найчастіше спостерігається восени, коли погода стає сухою, а дні короткими. Павуки-сінокосці схильні до висихання, тому, збираючись, вони створюють умови для підтримки вологості тіла", — написали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція заарештувала туриста, який попросив "гранату" замість "граната". Чоловік під час розмови з офіціантом припустився помилки й за кілька хвилин був оточений озброєною поліцією. На нього одягли кайданки та провели обшук у хостелі, в якому він зупинився.

Також стало відомо, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.