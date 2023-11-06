Требуют деньги: мужчина вышел из гостиничного номера на ужин, и его отдали другим гостям

Джордж Марков написал письмо, в котором описал серьезную ошибку администрации отеля и попросил эксперта решить его проблему. Мужчина едва не остался на улице посреди ночи.

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Джордж Марков из Великобритании посреди ночи оказался без номера, в котором его поселили ранее. Мужчина обратился за советом к Гиллу Чарльтону, который уже более 30 лет "решает" проблемы людей в путешествиях, добиваясь возврата денег, исправляя ошибки и предлагая варианты выхода из ситуации. Об этом пишет The Telegraph.

Мужчина обратился за советом в редакцию британского таблоида.

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Джордж Марков написал письмо, в котором описал серьезную ошибку администрации отеля и попросил эксперта решить его проблему. Мужчина едва не остался на улице посреди ночи.

Уважаемый Гилл

"В субботу 24 июня я заселился в номер 27 в отеле Britannia в Брайтоне в 17 часов. Я освежился, оставил в номере все свои вещи, включая ключи от машины и дома, и отправился на вечернюю прогулку.

Вернувшись в 2 часа ночи, я с удивлением обнаружил, что номер занимает другая пара. Они только что вернулись с ночной прогулки, поэтому не спали. Часть моих вещей все еще находилась в номере, но они сказали, что все остальное отдали на ресепшн. К счастью, в приемной оказался человек, который выделил мне на ночь другой номер, но объяснять причину ошибки не стал.

Когда я пришел выселяться, мне сказали, что с меня все равно возьмут полную стоимость проживания в размере 155 фунтов стерлингов. Дежурный менеджер извинилась и сказала, что проведет расследование, но она была уполномочена предложить мне только бесплатный завтрак и компенсацию в размере 15 фунтов стерлингов. Она согласилась, что этого недостаточно, и посоветовала мне написать в службу поддержки Britannia. Там мне предложили 15 фунтов стерлингов плюс 50-процентную скидку на другую ночь. Я попросил оплатить это наличными, в общей сложности 93 фунта стерлингов, но Britannia заявила, что не собирается улучшать предложение. Можете ли вы помочь?" — написал пострадавший мужчина.

По словам эксперта, сеть отелей Britannia одна из худших в стране Фото: Booking.com

Эксперт британского издания, к которому часто обращаются с подобными вопросами постарался помочь мужчине.

Уважаемый Джордж

"Меня поразила эта история. Это серьезная ошибка с серьезными проблемами безопасности. Они не должны впускать других гостей в Ваш номер, когда он уже был явно занят. Не верится, что с Вашими вещами обращались подобным образом и что ошибка не была немедленно исправлена задолго до Вашего возвращения в отель. Учитывая серьезность ошибки, то, как она была впоследствии исправлена, и позднее время, мне кажется разумным отказаться от оплаты за номер. Однако тут речь идет о Britannia Hotels, которая уже 11 лет подряд входит в число худших гостиничных сетей Великобритании по результатам ежегодного исследования, проводимого потребительской группой Which.

В большинстве гостиничных компаний есть представитель службы поддержки клиентов, который отвечает на критику и дает соответствующие комментарии. Но только не в Britannia Hotels. Я считаю, что у Джорджа есть обоснованная жалоба и он не должен ничего платить за столь неудачный опыт. Я обратился в головной офис Britannia, где мне посоветовали отправить письмо, которое будет передано "директорам".

Прошло несколько недель, ответа не последовало, и я обратился в компанию. Мне ответили, что мой запрос был передан, но, поскольку ответа не последовало, скорее всего, я его не получу. Подозреваю, что Britannia не собирается отвечать на мои запросы, но я продолжу помогать Джорджу", — написал эксперт.

Ранее Фокус сообщал, что полиция арестовала туриста, который попросил "гранату" вместо "граната". Мужчина во время разговора с официантом совершил ошибку и спустя пару минут был окружен вооруженной полицией. На него надели наручники и провели обыск в хостеле, в котором он остановился.

Также стало известно, что турист 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить за еду. Мужчине выписали два штрафа за нарушение законов. Суммы были невелики, но он отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения. Однако на этом история не закончилась.