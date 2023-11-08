Прощание спустя полгода: девушка смогла "встретиться" с покойным отцом через Google Maps (видео)

Возлюбленный женщины хотел посетить сад покойного, но не знал маршрута. Проверив местоположение на Google Street View, она заметила, что автомобиль Google Maps запечатлел ее отца, который смотрел прямо в камеру.

Related video

Девушка из Тайланда, которая 6 месяцев назад потеряла отца, привлекла к себе внимание пользователей соцсетей, рассказав о трогательной "встрече" со своим покойным родственником. По неожиданному стечению обстоятельств она наткнулась на снимок Google Street View, на котором ее папа ухаживал за садом. Эта случайная находка помогла ей установить неожиданную связь с отцом и попрощаться с ним. Этим событием девушка решила поделиться в TikTok.

Важно

Сказал лишнего: священник поверг в шок гостей на свадьбе правдой о невесте

Спустя 6 месяцев после внезапной смерти отца у девушки не было возможности попрощаться с ним. Визуальные напоминания о нем в его привычной жизни ранее, запечатленные на фотографиях, стали для нее мрачным воспоминанием.

Ее парень намеревался посетить банановый сад покойного члена семьи, но не знал маршрута. Девушка отправила ему координаты. Проверив местоположение на Google Street View, она с удивлением обнаружила, что автомобиль Google Maps запечатлел ее отца, который был занят уходом за растениями.

Взгляд отца, обращенный к автомобилю с камерой, показался ей направленным прямо на нее. От этой неожиданной встречи на глаза женщины навернулись слезы от удивления и "странного чувства радости". Ее отец, человек, который получал огромное удовольствие от садоводства, был замечен за своим повседневным занятием.

На глаза женщины навернулись слезы от удивления и "странного чувства радости" Фото: TikTok

После публикации видеоролика многие пользователи в соцсетях начали делиться схожим опытом. Появились истории о внезапных потерях и неожиданных встречах благодаря Google Street View, в каждой из которых прослеживается чувство подобное тому, что испытала девушка, потерявшая отца. Некоторые пользователи сети выразили пожелание, чтобы Google Maps перестал размывать лица, и захотели увидеть лица своих родителей. Однако это невозможно из-за нарушения прав на неприкосновенность частной жизни.

"Я сразу же расплакалась. Это был настоящий сюрприз. Главное — это его распорядок дня… Он любил садоводство", — говорит женщина в своем вирусном видеоролике.

Ранее Фокус сообщал, что толпа прохожих стояла на мосту и смотрела, как мужчина тонет. Эта история вызвала настоящий переполох в соцсетях. Многие люди не могли поверить, что очевидцы ситуации не оказали мужчине помощь.

Также стало известно, что мужчине удалили не тот орган: хирурги не смогли найти его аппендикс. После ошибки он перенес еще 4 операции и был вынужден отложить лечение рака. По его словам, врачи сделали вид, что хирургическое вмешательство прошло нормально.