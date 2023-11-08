Сказал лишнего: священник поверг в шок гостей на свадьбе правдой о невесте

Родственница жениха рассказала о том, как ей пришлось столкнуться с веселой для гостей, но неприятной для супругов ситуацией. Люди получили подробности о взаимоотношениях пары, которые они явно не должны были знать.

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Гости свадьбы были потрясены, когда на церемонии одной молодой пары присутствовал священник, который рассказал о паре больше, чем ожидали многие гости. Об этом пишет Daily Express.

Родственница со стороны жениха была настолько удивлена, что решила рассказать о своем забавном случае на свадебной церемонии на популярном форуме Reddit.

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Девушка рассказала о том, как ей пришлось столкнуться с веселой для гостей, но неприятной для невесты ситуацией.

"Несколько лет назад я присутствовала на свадьбе троюродного брата. Мы не очень близки, но я прилетела из другого штата и воспользовалась возможностью увидеться с людьми, с которыми я не так часто вижусь после переезда. Поскольку мы редко общаемся, я предполагала, что это будет очень большая свадьба, и мы с сестрами были приглашены, но с невестой никогда не встречались. Там было, наверное, человек пятьдесят", — начала свой рассказ родственница жениха.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Далее она перешла к самой церемонии, во время которой присутствующие узнали о невесте гораздо больше, чем предполагали.

"Отлично, я просто общаюсь со своими сестрами, папой, бабушкой, болтаю. Мы садимся за стол для церемонии, и священник начинает рассказывать о том, что брак действителен только между мужчиной и женщиной, что мужчина теперь обязан защищать женщину, став ее опекуном, и прочие по моему мнению, отвратительные вещи. Я громко произношу "мерзость" и подумываю уйти, но я подвожу нескольких членов семьи, поэтому остаюсь", — пишет девушка.

Именно в тот момент гости получили подробности о взаимоотношениях пары, которые они явно не должны были знать.

"Затем пастор громко объявляет, что невеста "сохранила" себя для жениха. Это тридцатилетняя выпускница колледжа, они вместе уже несколько лет, я не верю в это ни на секунду. Я продержусь до конца приема, а потом сделаю пожертвование от их имени. Надеюсь, они получат благодарственную записку", — добавила родственница жениха.

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