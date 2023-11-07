Доказала свою любовь: девушка сделала огромную татуировку с именем парня на лбу (видео)

Ана Стансковски откинулась в кресле татуировщика и сказала "Давайте сделаем это". Она говорит, что ей нравится конечный результат, но другие люди пришли в ужас от увиденного. У девушки более 100 тысяч подписчиков.

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Женщина говорит, что она счастлива после того, как на ее лбу появилось огромное тату с именем ее парня. Блогер Ана Стансковски радостно улыбалась, когда на ее коже было выгравировано имя "Кевин". Об этом пишет The Mirror.

Одна из мудростей боди-арта гласит, что ни в коем случае нельзя делать тату с именем своего партнера, поскольку, как бы вы ни любили друг друга в тот момент, всегда есть вероятность того, что после болезненного расставания вы будете корить себя за это. Даже если вы твердо решили сделать татуировку в память о своем возлюбленном, то лучше сделать ее небольшой и изящной, в идеале в более укромном месте, которое можно легко спрятать после расставания. Однако одна женщина забыла про осторожность и сделала татуировку с именем своего парня прямо на лбу огромным шрифтом.

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На видео, опубликованном в Instagram, девушка откинулась в кресле татуировщика и сказала "Давайте сделаем это". Ана говорит, что ей нравится конечный результат, но другие люди пришли в ужас от увиденного. У девушки более 100 тысяч подписчиков.

"Как татуировщик…. я бы никогда не сделал этого другому человеку", — написал один мужчина.

Таким образом девушка решила показать свою любовь Фото: Lad Bible

Издание отмечает, что несколько человек также усомнились в том, что надпись настоящая, утверждая, что она была сделана специальной ручкой. И хотя до сих пор неясно, настоящий ли это рисунок, Ана ответила на обвинения и обратилась к тем, кто предупреждал ее, что это решение может оказаться плохой идеей в долгосрочной перспективе.

"Все говорили мне, что я пожалею об этом, а я каждый раз, когда смотрю в зеркало и думаю, что я влюблена. Я влюблена в татуировку, я влюблена в своего парня, и я думаю, что если ты действительно любишь кого-то, ты просто должен показать это… ну, знаешь, ты просто должен доказать это. Поэтому я думаю, что если твоя девушка не хочет татуировку с твоим именем на своем лице, то тебе просто нужно найти себе новую девушку. Не думаю, что она тебя любит. Это настоящий способ показать свою любовь", — сказала она.

В ответ на опасения, что она может пожалеть, если история их с Кевином любви закончится, Ана заверила подписчиков, что ей нравится сама татуировка и это главное.

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