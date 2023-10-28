Теперь сорит деньгами: женщина хотела обокрасть мужчину постарше, но потом влюбилась

30-летняя Кэрри Лей познакомилась с 63-летним Рэнди на сайте Tinder. Поначалу женщина планировала получить от него как можно больше подарков, но неожиданно у нее появились чувства к состоятельному мужчине.

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30-летняя женщина познакомилась с мужчиной вдвое старше себя, рассказала, что поначалу предполагала, что их отношения будут "деловой сделкой", но со временем влюбилась в своего щедрого ухажера. Об этом рассказала сама героиня истории в интервью подкасту Love Don't Judge.

Кэрри Лей, которая планировала "выдоить досуха" богатого и гораздо более старшего кавалера, в итоге влюбилась в него.

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30-летняя женщина познакомилась с 63-летним мужчиной Рэнди на сайте Tinder. Когда она устанавливала возрастной диапазон для потенциальных свиданий, то "отметила все" до 99 лет. Рэнди изначально привлек девушку тем, что часто ездил в отпуск.

"На самом деле я думала, что это будет скорее деловая сделка. Когда я встретила Рэнди, то изначально хотела выдоить его досуха. Я хотела получить от него все, что могла, и на этом закончить", — говорит Кэрри.

Со временем доброта и щедрость более взрослого кавалера покорили женщину. В какой-то момент Кэрри решила прекратить отношения и поступить правильно, но мужчина сам решил вновь выйти на контакт.

"Я не писала ему несколько месяцев. Я собиралась изменить свою жизнь, собиралась поступать правильно, собиралась найти работу", — рассказала она в интервью подкасту Love Don't Judge.

Пара познакомилась на сайте Tinder Фото: tiktok/care_pak

Рэнди сам вышел на связь, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. После того как он узнал, что девушка добирается пешком на работу, то подарил ей машину. Только после года общения в интернете и финансовой помощи они встретились лично.

"Мне стало жаль, что я пренебрегаю им и его чувствами, когда он так много делает для меня", — говорит она.

Богатый мужчина был сразу впечатлен красивой внешностью своей новой подруги, однако Кэрри всегда немного опасалась связываться с мужчиной старше себя.

"Она всегда думала, что я ее убью", — шутил он.

Богатый мужчина был сразу впечатлен красивой внешностью своей новой подруги Фото: tiktok/care_pak

В конце концов у них начался роман.

"Я поняла, что у меня есть чувства к Рэнди, когда он однажды посадил меня за стол и сказал: "Составь список всех своих проблем, и мы будем вычеркивать их по одной". Через неделю он сказал мне, что если я дам ему год, то он изменит мою жизнь", — добавила Кэрри.

Жизнь девушки и правда изменилась, но она по-прежнему не очень хорошо обращается с деньгами. Рэнди объяснил, что она часто превышает свой бюджет для трат. Большая часть расходов Кэрри приходится на одежду и нижнее белье, которые она покупает для своей карьеры в OnlyFans.

Несмотря на то что женщину часто называют аферисткой, она утверждает, что чувства, которые у них есть искренние.

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