Тепер розкидається грошима: жінка хотіла обікрасти старшого чоловіка, але потім закохалася

30-річна Керрі Лей познайомилася із 63-річним Ренді на сайті Tinder. Спочатку жінка планувала отримати від нього якомога більше подарунків, але несподівано в неї з'явилися почуття до заможного чоловіка.

Related video

30-річна жінка познайомилася з чоловіком удвічі старшим за себе, розповіла, що спочатку припускала, що їхні стосунки будуть "діловою угодою", але з часом закохалася у свого щедрого залицяльника. Про це розповіла сама героїня історії в інтерв'ю подкасту Love Don't Judge.

Керрі Лей, яка планувала "видоїти насухо" багатого і набагато старшого кавалера, зрештою закохалася в нього.

Важливо

"Люди мене ненавидять": дівчина переможця лотереї висякалася в 500 євро (відео)

30-річна жінка познайомилася з 63-річним чоловіком Ренді на сайті Tinder. Коли вона встановлювала віковий діапазон для потенційних побачень, то "відмітила всі" до 99 років. Ренді спочатку привернув дівчину тим, що часто їздив у відпустку.

"Насправді я думала, що це буде радше ділова угода. Коли я зустріла Ренді, то спочатку хотіла видоїти його насухо. Я хотіла отримати від нього все, що могла, і на цьому закінчити", — каже Керрі.

Згодом доброта і щедрість більш дорослого кавалера підкорили жінку. У якийсь момент Керрі вирішила припинити стосунки та вчинити правильно, але чоловік сам вирішив знову вийти на контакт.

"Я не писала йому кілька місяців. Я збиралася змінити своє життя, збиралася чинити правильно, збиралася знайти роботу", — розповіла вона в інтерв'ю подкасту Love Don't Judge.

Пара познайомилася на сайті Tinder Фото: tiktok/care_pak

Ренді сам вийшов на зв'язок, щоб перевірити, чи все з нею гаразд. Після того як він дізнався, що дівчина добирається пішки на роботу, то подарував їй машину. Тільки після року спілкування в інтернеті та фінансової допомоги вони зустрілися особисто.

"Мені стало шкода, що я нехтую ним і його почуттями, коли він так багато робить для мене", — каже вона.

Багатий чоловік був одразу вражений гарною зовнішністю своєї нової подруги, проте Керрі завжди трохи побоювалася зв'язуватися з чоловіком, старшим за себе.

"Вона завжди думала, що я її вб'ю", — жартував він.

Багатий чоловік був одразу вражений красивою зовнішністю своєї нової подруги Фото: tiktok/care_pak

Зрештою у них почався роман.

"Я зрозуміла, що в мене є почуття до Ренді, коли він одного разу посадив мене за стіл і сказав: "Склади список усіх своїх проблем, і ми будемо викреслювати їх по одній". Через тиждень він сказав мені, що якщо я дам йому рік, то він змінить моє життя", — додала Керрі.

Життя дівчини й справді змінилося, але вона, як і раніше, не дуже добре поводиться з грошима. Ренді пояснив, що вона часто перевищує свій бюджет для витрат. Велика частина витрат Керрі припадає на одяг і спідню білизну, які вона купує для своєї кар'єри в OnlyFans.

Попри те, що жінку часто називають аферисткою, вона стверджує, що почуття, які у них є, щирі.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав величезну суму внаслідок банківської помилки. Урслаан Хан лягав спати, маючи на своєму рахунку всього 1 фунт стерлінгів. Однак прокинувшись він побачив, що отримав гроші, призначені для іншого клієнта.

Також стало відомо, що чоловік заради жарту купив лотерейний білет і став мільйонером. Щасливий переможець думав, що подібна ситуація може статися з будь-якою іншою людиною, але тільки не з ним. Тепер він планує купити будинок і зробити грамотні інвестиції.