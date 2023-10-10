Дозволяли все залишити: чоловік отримав величезну суму внаслідок банківської помилки (фото)

Урслаан Хан лягав спати, маючи на своєму рахунку всього 1 фунт стерлінгів. Однак прокинувшись він побачив, що отримав гроші, призначені для іншого клієнта.

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У Великій Британії 41-річний адміністративний помічник Урслаан Хан прокинувся від несподіваної виплати в розмірі 122 000 фунтів стерлінгів, коли його ощадний рахунок був випадково поповнений банком без пояснення причин. Про це пише Daily Star.

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Передбачається, що внаслідок бухгалтерської помилки чоловік випадково отримав величезну суму на свої заощадження. Урслаан із Поплара (Лондон, Англія) був "спантеличений", адже лягаючи спати й майже не маючи грошей на своєму банківському рахунку, він прокинувся і побачив, що на ньому лежить 122 000 фунтів стерлінгів.

Отримавши гроші, британець звернувся до Gatehouse Bank, щоб повідомити про помилку, оскільки, на його думку, гроші мали призначатися іншому клієнту. Урслаан був ще більше шокований, коли банк дозволив йому залишити їх у себе.

За словами чоловіка, він встановив постійний платіж, щоб переказувати гроші зі свого ощадного рахунку на поточний рахунок, але в нього не було коштів. Але, як виявилося, банк його підстрахував.

"У мене був 1 фунт стерлінгів на ощадному рахунку. Я встановив постійне доручення, за яким 200 фунтів повинні були перераховуватися з цього рахунку на мій поточний рахунок. Але у мене не було грошей, щоб це сталося. Коли це сталося, я пішов перевірити баланс, а там виявилося 122 000 фунтів стерлінгів. Мало того, що вони поклали гроші на мій рахунок, вони навіть дозволили мені перевести їх на мій рахунок у Barclays", — розповів Хан.

Урслаан Хан прокинувся від несподіваної виплати в розмірі 122 000 фунтів стерлінгів Фото: SWNS

Видання зазначає, що, судячи з усього, у цієї людини мало бути два рахунки — рахунок A і B, але гроші опинилися на іншому балансі. Мучений докорами сумління, британець кілька разів намагався зв'язатися з банком, щоб повідомити про помилку.

"Якби я залишив гроші собі, я б довічно був підставлений. Але якби я збирався залишити гроші собі, то я б нікому не сказав! Я сам проявив ініціативу, щоб поставити їх до відома про це. Мене тричі переводили в режим очікування, запевняючи, що турбуватися нема про що. І тільки через добу вони зрозуміли свою помилку", — додав чоловік.

У банку Gatehouse не стали коментувати цей випадок.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.