Падіння мільйонера: переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство

Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.

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У 1989 році Віллі Герт зі США отримав величезний виграш у лотерею, але вже за два роки його життя пішло шкереберть і його заарештували за вбивство. Про це пише Daily Star.

Для більшості людей виграш у лотерею 3,1 млн доларів змінив би життя на краще. Але Віллі Херт вирішив піти іншим шляхом. Його життя стрімко пішло під укіс після того, як у червні 1989 року він виграв величезну суму в лотерею Michigan Super Lotto.

Віллі мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Це мало забезпечити йому розкішне життя, але вже через рік він розлучився і приохотився до кокаїну. Чоловік дуже швидко просадив більшу частину свого виграшу.

Потім усе набуло зовсім похмурого характеру, коли він провів ніч у місцевому готелі Burkewood Inn з жінкою, на ім'я Венді Кіммі. Пара випила тонни алкоголю, нанюхалася наркотиків і закінчила ніч сваркою. Дівчину знайшли мертвою в номері з кульовим пораненням у голову.

Віллі мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років Фото: Daily Star

Віллі здався поліції округу Інгхем і зізнався, що вони посварилися через те, що у нього закінчився кокаїн. Його відправили на психіатричну експертизу, а його адвокат Малік Ходарі через кілька годин зробив заяву, що шокує.

"Він не пам'ятає, щоб робив або підписував зізнання, яке, як мені сказали, він зробив. Це дуже сумний випадок, але ми не знаємо всіх фактів", — сказав він.

Херт, у якого було троє дітей, був звинувачений у відкритому вбивстві. Попри це він продовжував отримувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.

Що сталося з переможцем лотереї після цього, невідомо. Про справу не повідомляли, а вирок так і не було оголошено. Останнє повідомлення про нього в місцевих ЗМІ було опубліковано в газеті Orlando Sentinel 22 вересня 1991 року, яке, як не дивно, було оновлено в липні 2021 року. Видання зазначає, що в ньому стверджується, що до моменту з'явлення з повинною чоловік не мав ані копійки в кишені й що він винаймав номер у готелі, де було вбито жінку, близько трьох тижнів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив 15 лотерейних білетів і виграв 15 джекпотів за один день. Переможець лотереї, який 20 років пропрацював федеральним службовцем, розповів, що виграні гроші дадуть змогу йому і його дружині безбідно жити на пенсії.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.