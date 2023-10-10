Разрешали все оставить: мужчина получил огромную сумму в результате банковской ошибки (фото)

Урслаан Хан ложился спать, имея на своем счету всего 1 фунт стерлингов. Однако проснувшись он увидел, что получил деньги предназначенные для другого клиента.

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В Великобритании 41-летний административный помощник Урслаан Хан проснулся от неожиданной выплаты в размере 122 000 фунтов стерлингов, когда его сберегательный счет был случайно пополнен банком без объяснения причин. Об этом пишет Daily Star.

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Предполагается, что в результате бухгалтерской ошибки мужчина случайно получил огромную сумму на свои сбережения. Урслаан из Поплара (Лондон, Англия) был "озадачен", ведь лягая спать и почти не имея денег на своем банковском счете, он проснулся и увидел, что на нем лежит 122 000 фунтов стерлингов.

Получив деньги, британец обратился в Gatehouse Bank, чтобы сообщить об ошибке, поскольку, по его мнению, деньги должны были предназначаться другому клиенту. Урслаан был еще больше шокирован, когда банк разрешил ему оставить их у себя.

По словам мужчины, он установил постоянный платеж, чтобы переводить деньги со своего сберегательного счета на текущий счет, но у него не было средств. Но, как оказалось, банк его подстраховал.

"У меня был 1 фунт стерлингов на сберегательном счете. Я установил постоянное поручение, по которому 200 фунтов должны были перечисляться с этого счета на мой текущий счет. Но у меня не было денег, чтобы это произошло. Когда это случилось, я пошел проверить баланс, а там оказалось 122 000 фунтов стерлингов. Мало того, что они положили деньги на мой счет, они даже позволили мне перевести их на мой счет в Barclays", — рассказал Хан

Урслаан Хан проснулся от неожиданной выплаты в размере 122 000 фунтов стерлингов Фото: SWNS

Издание отмечает, что судя по всему, у этого человека должно быть два счета — счет A и B, но деньги оказались на другом балансе. Мучимый угрызениями совести, британец несколько раз пытался связаться с банком, чтобы сообщить об ошибке.

"Если бы я оставил деньги себе, я бы пожизненно был подставлен. Но если бы я собирался оставить деньги себе, то я бы никому не сказал! Я сам проявил инициативу, чтобы поставить их в известность об этом. Меня трижды переводили в режим ожидания, уверяя, что беспокоиться не о чем. И только через сутки они поняли свою ошибку", — добавил мужчина.

В банке Gatehouse не стали комментировать этот случай.

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