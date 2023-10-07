"Це нереально": чоловік заради жарту купив лотерейний білет і став мільйонером

Щасливий переможець лотереї думав, що подібна ситуація може статися з будь-якою іншою людиною, але тільки не з ним. Тепер він планує купити будинок і зробити грамотні інвестиції.

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31-річний Зак Бірчмаєр зі штату Мічиган (США) заради веселощів купив білет Powerball і отримав у результаті розіграшу приз у розмірі 2 млн доларів. Про це пише Michigan Lottery.

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Чоловік із міста Фаулер розповів представникам Мічиганської лотереї, що спочатку не збирався купувати білет на розіграш Powerball 23 вересня.

"Я зазвичай не граю в Powerball, але вирішив купити білет заради жарту, поки сидів в інтернеті. Після розіграшу я побачив електронного листа від лотереї з інструкціями щодо отримання призу. Коли я увійшов у свій акаунт і побачив, що мені належить 2 млн доларів, я був у шоку!" — сказав американець.

За словами Бірчмаєра, він планує використати свій виграш для купівлі будинку та інвестицій.

"Ти бачиш, як це відбувається з іншими людьми, але ніколи не думаєш, що це трапиться з тобою, тому в усе це досі важко повірити. Це нереально", — додав він.

Востаннє джекпот Powerball було виграно 19 липня. Один білет, куплений у Каліфорнії, приніс переможцю приз у розмірі 1,08 млрд доларів. Поточний джекпот становить 1,4 млрд доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.