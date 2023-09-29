Забув забрати приз: чоловік втратив 1 млн фунтів через безглузду помилку (фото)

Чоловік зміг перемогти в тиражі лотереї UK Millionaire Maker, але не з'являвся за грошима протягом 180 днів після його проведення. Ще кілька людей не забрали свій приз і залишилися в списку "непотрібних переможців".

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Мешканець Великої Британії, ім'я якого залишається в таємниці, упустив приз в 1 млн фунтів стерлінгів через безглузду помилку. Про це пише Daily Star.

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У переможців Національної лотереї є 180 днів, щоб отримати свій виграш, але один британський власник білета втратив 1 млн фунтів стерлінгів, не зробивши цього вчасно. Ще кілька людей не забрали свій приз і залишилися в списку "непотрібних переможців".

Чоловік зміг перемогти в тиражі лотереї UK Millionaire Maker 31 березня 2023 року, але не з'являвся за призом протягом 180 днів після його проведення. На жаль для переможця, виграш уже скасували й тепер він піде на фінансування проєктів Національної лотереї по всій країні.

"На жаль, я можу підтвердити, що власник квитка не звернувся у встановлений термін за своїм призом і тепер, на жаль, недоотримав цю значну суму грошей. Однак тепер ці гроші поповнять 30 млн фунтів стерлінгів, які щотижня збирають на проєкти, що фінансуються Національною лотереєю", — заявив старший радник із виграшів Національної лотереї Енді Картер.

Старший радник із виграшів Національної лотереї Енді Картер Фото: Birmingham Live

Гравці можуть перевірити свої квитки онлайн, завантаживши додаток "Національна лотерея" або відвідавши офіційний сайт.

"Гравці також можуть купувати та перевіряти білети в роздрібній торгівлі. Гра в режимі онлайн через додаток або вебсайт означає, що ваш білет буде перевірений, і ви отримаєте повідомлення електронною поштою, якщо виграєте приз. Ви також можете просканувати свої роздрібні білети в застосунку "Національна лотерея", щоб перевірити, чи стали ви переможцем", — додав Енді.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.