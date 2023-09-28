Холостяцький барліг: переможець лотереї побудував розкішний будинок із пливучими камінами (фото)

Гарет і Кетрін Булл виграли понад 40 млн фунтів стерлінгів у 2012 році. Довгий час вони майже нічого не витрачали та робили звичайні покупки в Aldi. Нещодавно мільйонер показав свій новий розкішний будинок зі штучним озером і трьома барами.

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У Великій Британії колишній муляр Гарет Булл побудував свій розкішний будинок мрії з нуля після того, як зірвав джекпот EuroMillions у розмірі понад 40 млн фунтів стерлінгів. Про це пише The Mirror.

52-річний Гарет Булл витратив чотири роки на будівництво свого житла.

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За словами переможця лотереї, цей будинок допоміг йому вижити під час ізоляції під час пандемії COVID-19. Батько двох дітей уперше потрапив у заголовки газет 2012 року, коли разом із тодішньою дружиною Кетрін зірвав величезний куш. Однак вони розлучилися після того, як Гарет познайомився з власницею бару Донною Деспорт на Тенерифе під час відпустки 2016 року.

Через два роки він купив ділянку площею два акри в Ноттінгемширі та почав створювати для себе ідеальний холостяцький барліг. На території двору площею 6 000 кв. футів є гігантське штучне озеро, в якому живуть сотні золотих рибок і коропів Коі. У будинку є басейн з програмованими хвилями, звукова система, вбудована в стелю, пливучі каміни, три бари та дві гідромасажні ванни.

Гарет Булл витратив чотири роки на будівництво свого житла Фото: колаж Фокус

Роботи зі зведення будинку з чотирма спальнями почалися влітку 2019 року, а на початку наступного року почалася пандемія COVID-19.

"У той час я жив тут один. Я не знав, що робити, і з головою поринув у роботу над будинком. Це врятувало мене від самотності. Це перетворилося на мій головний проєкт під час ізоляції. Правила дозволяли продовжувати роботи на будмайданчику, і врешті-решт деякі з моїх друзів-будівельників прийшли мені на допомогу. Цей будинок — особливий, бо я сам виконав більшу частину роботи, та ще й під час пандемії", — пригадав Гарет.

Британець був настільки відданий проєкту, що вирішив жити у вагончику на будмайданчику, щоб не допустити злодіїв.

Гарет разом із колишньою дружиною Кетрін Фото: Nottinghamshire Live

Разом із будинком Гарет побудував гостьовий будиночок Lockdown Lodge із двома спальнями, ванною кімнатою і повноцінною кухнею. У ньому зберігаються спортивні реліквії: футбольні майки з автографами, крикетні щитки та боксерські перчатки.

Гарет розповів, що його сучасне житло оснащене системою дистанційного керування, яка дає йому змогу відчиняти штори, вмикати світло та обирати музику на телефоні. Переможець лотереї переїхав у будинок напередодні Різдва 2020 року і нещодавно завершив цей грандіозний проєкт.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.