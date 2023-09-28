Холостяцкая берлога: победитель лотереи построил роскошный дом с плавающими каминами (фото)

Гарет и Кэтрин Булл выиграли более 40 млн фунтов стерлингов в 2012 году. Долгое время они почти ничего не тратили и делали обычные покупки в Aldi. Недавно миллионер показал свой новый роскошный дом с искусственным озером и тремя барами.

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В Великобритании бывший каменщик Гарет Булл построил свой роскошный дом мечты с нуля после того, как сорвал джекпот EuroMillions в размере более 40 млн фунтов стерлингов. Об этом пишет The Mirror.

52-летний Гарет Булл потратил четыре года на строительство своего жилья.

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По словам победителя лотереи, этот дом помог ему выжить во время изоляции во время пандемии COVID-19. Отец двоих детей в первые попал в заголовки газет в 2012 году, когда вместе с тогдашней женой Кэтрин сорвал огромный куш. Однако они расстались после того, как Гарет познакомился с владелицей бара Донной Деспорт на Тенерифе во время отпуска в 2016 году.

Через два года он купил участок площадью два акра в Ноттингемшире и начал создавать для себя идеальную холостяцкую берлогу. В территории двора площадью 6 000 кв. футов есть гигантское искусственное озеро, в котором живут сотни золотых рыбок и карпов Кои. В доме есть бассейн с программируемыми волнами, звуковая система, встроенная в потолок, плавающие камины, три бара и две гидромассажные ванны.

Гарет Булл потратил четыре года на строительство своего жилья Фото: коллаж Фокус

Работы по возведению дома с четырьмя спальнями начались летом 2019 года, а в начале следующего года началась пандемия COVID-19.

"В то время я жил здесь один. Я не знал, что делать, и с головой окунулся в работу над домом. Это спасло меня от одиночества. Это превратилось в мой главный проект во время изоляции. Правила позволяли продолжать работы на стройплощадке, и в конце концов некоторые из моих друзей-строителей пришли мне на помощь. Этот дом — особенный, потому что я сам выполнил большую часть работы, да еще и во время пандемии", — вспомнил Гарет.

Британец был настолько предан проекту, что решил жить в вагончике на стройплощадке, чтобы не допустить воров.

Гарет вместе с бвышей женой Кэтрин Фото: Nottinghamshire Live

Вместе с домом Гарет построил гостевой домик Lockdown Lodge с двумя спальнями, ванной комнатой и полноценной кухней. В нем хранятся спортивные реликвии: футбольные майки с автографами, крикетные щитки и боксерские перчатки.

Гарет рассказал, что его современно жилье оснащено системой дистанционного управления, которая позволяет ему открывать шторы, включать свет и выбирать музыку на телефоне. Победитель лотереи переехал в дом в канун Рождества 2020 года и недавно завершил этот грандиозный проект.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.