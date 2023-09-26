Магия Лас-Вегаса: туристка закончила отпуск, сорвав джекпот прямо в аэропорту (фото)

Женщина ожидала свой рейс и решила скоротать время за игровым автоматом. Это не первый случай, когда в этом аэропорту сорвали большой куш.

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В США путешественница из Техаса по имени Бриттани выиграла 643 435 долларов на игровом автомате "Колесо Фортуны" в международном аэропорту Лас-Вегаса имени Гарри Рида. Об этом пишет People.

Выигрышный автомат расположен в Терминале 1, в зоні A. Он обслуживает пассажиров, летящих рейсами различных авиакомпаний, в том числе: Allegiant, American, Avelo, Delta, Southwest и Spirit.

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Большинство людей не ожидают, что, играя на игровом автомате в аэропорту, можно выиграть крупную сумму, но американка, выиграла $643 435 на игровом автомате "Колесо Фортуны" в международном аэропорту Лас-Вегаса имени Гарри Рида.

"Поздравляем Бриттани из Техаса, которая выиграла $643 435,00, играя в "Колесо Фортуны" в зоне A. Станете ли вы следующим победителем?!" — говорится в сообщении Международного аэропорта имени Гарри Рида на сайте X (Twitter).

Женщина выиграла $643 435 на игровом автомате "Колесо Фортуны" Фото: Harry Reid International Airport/Twitter

Издание отмечает, что это не первый случай победы на игровых автоматах в Международном аэропорту имени Гарри Рида. В июне один из пассажиров, проезжавших через аэропорт, выиграл джекпот в размере 1,3 млн долларов, играя в автомат"Колесо Фортуны" в том же Терминале 1.

"Кто-то только что выиграл джекпот в 1,3 млн на игровом автомате в аэропорту!", — написал пользователь X (Twitter) Дерек Николетто

Имя туриста не разглашалось.

"Это один из способов закончить отпуск — стать миллионером!" — написали представители аэропорта в Facebook после того, как подтвердили, что человек действительно выиграл джекпот.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.