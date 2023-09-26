Магія Лас-Вегаса: туристка закінчила відпустку, зірвавши джекпот просто в аеропорту (фото)

Жінка очікувала на свій рейс і вирішила потратити свій час на ігрові автомати. Це не перший випадок, коли в цьому аеропорту зірвали великий куш.

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У США мандрівниця з Техасу, на ім'я Бріттані виграла 643 435 доларів на ігровому автоматі "Колесо Фортуни" в міжнародному аеропорту Лас-Вегаса імені Гаррі Ріда. Про це пише People.

Виграшний автомат розташований у Терміналі 1, в зоні A. Він обслуговує пасажирів, що летять рейсами різних авіакомпаній, зокрема: Allegiant, American, Avelo, Delta, Southwest і Spirit.

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Більшість людей не очікують, що, граючи на ігровому автоматі в аеропорту, можна виграти велику суму, але американка виграла $643 435 на ігровому автоматі "Колесо Фортуни" в міжнародному аеропорту Лас-Вегаса імені Гаррі Ріда.

"Вітаємо Бріттані з Техасу, яка виграла $643 435,00, граючи в "Колесо Фортуни" в зоні A. Чи станете ви наступним переможцем?!" — йдеться в повідомленні Міжнародного аеропорту імені Гаррі Ріда на сайті X (Twitter).

Жінка виграла $643 435 на ігровому автоматі "Колесо Фортуни" Фото: Harry Reid International Airport/Twitter

Видання зазначає, що це не перший випадок перемоги на ігрових автоматах у Міжнародному аеропорту імені Гаррі Ріда. У червні один із пасажирів, які проїжджали через аеропорт, виграв джекпот розміром 1,3 млн доларів, граючи в автомат "Колесо Фортуни" в тому ж Терміналі 1.

"Хтось щойно виграв джекпот у 1,3 млн на ігровому автоматі в аеропорту!", — написав користувач X (Twitter) Дерек Ніколетто.

Ім'я туриста не розголошували.

"Це один зі способів закінчити відпустку — стати мільйонером!" — написали представники аеропорту у Facebook після того, як підтвердили, що чоловік дійсно виграв джекпот.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.