Удачная инвестиция: мужчина выиграл 50 долларов, которые принесли ему еще $4 млн (фото)

Победителя пришлось убеждать в том, что он действительно выиграл огромный джекпот.

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В США 54-летний житель штата Мичиган выиграл в лотерею 50 долларов США и использовал их для покупки другого билета, который принес ему джекпот в размере 4 млн долларов США. Об этом пишет UPI.

Издание отмечает что мужчину пришлось убеждать в том, что это действительно реальность.

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54-летний житель округа Кент рассказал представителям Мичиганской лотереи, что он находился на заправке Citgo на Плейнфилд-авеню в Гранд-Рапидс, когда решил использовать свой выигрыш, чтобы сыграть еще раз.

"Я выиграл $50 в мгновенной игре и хотел реинвестировать свой выигрыш. В магазине не было билетов за 50 долларов, поэтому я решил купить билет за 30 долларов", — сказал игрок.

Американец выбрал лотерею Millionaire's Club.

"Когда я стер защитный экран билета и увидел, что выиграл 4 млн долларов, то первым делом позвонил своему брату. Он сказал, чтобы я убедился, что это не один из тех лотерейных билетов, которые дурачат людей. Я перевернул его и прочитал мелкий шрифт на обороте. Когда я убедился, что это действительно не розыгрыш, я позвонил в лотерею, чтобы они тоже подтвердили выигрыш", — вспоминает победитель.

Американец выбрал лотерею Millionaire's Club Фото: Michigan Lottery

По словам победителя, он планирует использовать свой приз для оплаты счетов и путешествий.

"Выигрыш все еще кажется нереальным, но я думаю, что все станет ясно, когда я получу свой приз", — сказал игрок.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.